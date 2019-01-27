Бюджетный Chuwi Aerobook: почти безрамочный ноутбук

Если устройство относится к бюджетникам, то ему, в принципе, простят любые недочёты, в том числе, не совсем корректную рекламу: пусть у безрамочного ноутбука Chuwi Aerobook ширина «полосок» вокруг дисплея целых 5 мм, зато цена всего $500.

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На платформе Indiegogo, предоставляющей общественное финансирование для творческих и коммерческих проектов, компания Chuwi запустила сбор средств на выпуск ноутбука Chuwi Aerobook. Возможно, для того, чтобы более выгодно прорекламировать устройство ему был присвоен статус «безрамочного», подчеркнув, что рамки вокруг дисплея «не более пяти крупинок соли». Безусловно, 5 мм это не так уж и много, но ширина полоски внизу экрана заметно больше, что можно увидеть даже не вооружённым глазом. Поэтому «безрамочный» дисплей занимает всего 80% верхней панели.

Начинка Chuwi Aerobook представлена процессором Intel Core M3 с частотой работы до 2,2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ твердотельного накопителя. Кстати, вышеупомянутый дисплей имеет диагональ13,3 дюйма и разрешение 1920 х 1080 пикселей. Кроме того, устройство оснащено двумя разъемами USB 3.0, одним - USB-C, 3,5 мм аудио разъемом и HDMI (с поддержкой вывода изображения в 4К). Заявленная автономность устройства до 8 часов.

Точные габариты Chuwi Aerobook не указываются (разве что вес – 2,76 фунта, что составляет, примерно, 1,25 кг), но отмечается, что он на 20% меньший, чем его конкуренты из того же класса устройств. Корпус выполнен из прочного алюминиево-магниевого сплава, а самая тонкая его часть в толщину не превышает 15 мм.

Характеристики почти детские в мире ноутбуков, но и цена совсем небольшая – $500, а для тех, кто поддержит производителя и захочет приобрети устройство в числе первых и вовсе составит $375.