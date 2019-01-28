Появилось первое изображение Xiaomi Mi 9 и топовая конфигурация Redmi Note 7
Как ни странно, пиарщики Xiaomi Mi 9 на этот раз обошли инсайдеров, представив первое весьма таинственное изображение устройства, с которого можно узнать лишь одно: в смартфоне будет подэкранный дактилоскопический сканер. Тем не менее, логично допустить, что эта первая «реклама» (рассчитанная, скорее на подогревание интереса, чем на информирование пользователей) намекает на то, что скоро последуют и другие. Кроме того, анонс запланирован на 24 февраля, тогда же, по слухам, будет представлен новый вариант Mi Mix 3 с поддержкой сетей 5G. Напомним, что характеристики Mi 9 уже всплывали ранее.
Однако и до февраля новостей от Xiaomi будет достаточно. И теперь мы намекаем не на рекламу Mi 9, а на новую конфигурацию Redmi Note 7 (с 6/128 ГБ памяти), которая, очень вероятно, выйдет в свет сразу после версии 4/128 ГБ, засветившейся в базе данных TENAA. Откуда взялся этот чересчур креативный подход к выбору версий? Этот вопрос надо задать пользователем, из которых почти 50% в открытом голосовании поддержали конфигурацию на 6/128 ГБ для нового Redmi Note 7. А вот само голосование – дело рук главы Xiaomi Лей Цзюня (Lej Jun). Что касается цены различных версий, то 4/128 ГБ обойдётся покупателям в, примерно, $205, а топовый вариант 6/128 ГБ – в $235.
Кстати, голосование в соцсетях не впервые используется китайской компанией: зачастую представители Xiaomi сначала спрашивают пользователей («А оно вам надо?»), а уж потом запускают производство. Так же поступил и вице-президент компании Лю Вейбинг (Lu Weibing), с некоторых пор занимающийся суббрендом Redmi. На этот раз предметом опроса стали важнейшие характеристики смартфонов для родителей. Большинство проголосовавших отметили автономность, так что простой в использовании смартфон с мощным аккумулятором уже наверняка находится на стадии проекта.
Кроме того, в подразделении Redmi уже начаты такие проекты, как флагманский смартфон на основе Snapdragon 855, а также Redmi Note 7 Pro с процессором Snapdragon 675 и камерой Sony IMX586 на 48 МП.