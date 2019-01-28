Появилось первое изображение Xiaomi Mi 9 и топовая конфигурация Redmi Note 7

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Как ни странно, пиарщики Xiaomi Mi 9 на этот раз обошли инсайдеров, представив первое весьма таинственное изображение устройства, с которого можно узнать лишь одно: в смартфоне будет подэкранный дактилоскопический сканер. Тем не менее, логично допустить, что эта первая «реклама» (рассчитанная, скорее на подогревание интереса, чем на информирование пользователей) намекает на то, что скоро последуют и другие. Кроме того, анонс запланирован на 24 февраля, тогда же, по слухам, будет представлен новый вариант Mi Mix 3 с поддержкой сетей 5G. Напомним, что характеристики Mi 9 уже всплывали ранее.

Однако и до февраля новостей от Xiaomi будет достаточно. И теперь мы намекаем не на рекламу Mi 9, а на новую конфигурацию Redmi Note 7 (с 6/128 ГБ памяти), которая, очень вероятно, выйдет в свет сразу после версии 4/128 ГБ, засветившейся в базе данных TENAA. Откуда взялся этот чересчур креативный подход к выбору версий? Этот вопрос надо задать пользователем, из которых почти 50% в открытом голосовании поддержали конфигурацию на 6/128 ГБ для нового Redmi Note 7. А вот само голосование – дело рук главы Xiaomi Лей Цзюня (Lej Jun). Что касается цены различных версий, то 4/128 ГБ обойдётся покупателям в, примерно, $205, а топовый вариант 6/128 ГБ – в $235.