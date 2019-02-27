Не бьется, но гнётся: Xiaomi Redmi Note 7 попал на «доску позора»

В конечном итоге, проверка прочности Redmi Note 7 закончилась для смартфона весьма трагично: он не просто остался с разбитым экраном (что, в итоге, случается с большинством устройств на данном канале), но и вовсе потерял всю работоспособность. А это означает, что Redmi Note 7 – первая ласточка нового суббренда Xiaomi – отправится на «доску позора» канала JerryRigEverything, где висят смартфоны, не пережившие тест на прочность (там уже есть два представителя Xiaomi – Note 3 и Mi5).

Таким образом, потратившись на ударопрочное стекло, производитель принёс в жертву боковые грани смартфона, сделав их пластиковыми и не укрепив должным образом (укрепления отсутствуют в области кнопки питания и слота для симкарт). Из-за этого стойкий к падениям Redmi Note 7 совершенно не готов к сгибанию. Кроме того, защита от воды слота для сим-карт выполнена недостаточно надёжно: она заключается в небольшой резинке, натянутой на основание лотка, которая при первом же извлечении порвалась и слетела.

Стоит ли ругать Xiaomi Redmi Note 7 за «гибкость», как у Apple iPad Pro? Естественно, большинство ответят, что за такую цену – нет. Как говорится, купил бюджетный смартфон, не жди чудес. Тем не менее, к чести, смартфона, в тесте с зажигалкой пиксели дисплея полностью восстановились после прямого контакта с пламенем в течении нескольких секунд. Однако мы всё же настоятельно не советуем вам забывать Redmi Note 7 в заднем кармане своих брюк.