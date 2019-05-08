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Redmi планирует выйти на рынок ноутбуков

Mi Notebook Air от Xiaomi
Mi Notebook Air от Xiaomi
Ходят слухи, что Redmi планирует заняться производством ноутбуков. У владельца суббренда, компании Xiaomi, уже есть опыт создания таких устройств, как Mi Notebook Pro и Mi Notebook Air, которые, за эти несколько лет, успели получить признание и занять свою нишу на рынке.
by Daniel R Deakin, 08.05.2019
Chinese Tech ноутбуки планшетофоны телефоны слухи бизнес

В Интернете появился слух, что китайский бренд Redmi, известный своими недорогими смартфонами, планирует заняться производством ноутбуков. Конечно, пока что известно мало подробностей на этот счёт, но предполагается, что наименование Redmi и знакомый нам логотип «Mi» однажды украсят крышку какого-нибудь ноутбука.

Xiaomi уже известна своими ноутбуками со вполне достойными комплектующими: например, Mi8 Notebook Pro 2018 года получил процессор Kaby Lake-R i7-8550U, 16 ГБ ОЗУ, графический ускоритель GeForce MX150 от Nvidia и накопитель Samsung PM961 на 256 ГБ. Также у компании также есть линейка мощных игровых ноутбуков, которые оснащены видеокартами GeForce GTX 1060. А что же останется Redmi?

Самый очевидный ответ - сегмент недорогих ноутбуков. Redmi доказала, что умеет находить баланс между качеством и приемлемой ценой для своих устройств. Поэтому, кажется логичным, что такой же подход будет использован и в производстве ноутбуков.

Источник(и)

Twitter (Sudhanshu Ambhore)

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Daniel R Deakin, 2019-05- 8 (Update: 2019-05- 8)

 