Redmi планирует выйти на рынок ноутбуков
В Интернете появился слух, что китайский бренд Redmi, известный своими недорогими смартфонами, планирует заняться производством ноутбуков. Конечно, пока что известно мало подробностей на этот счёт, но предполагается, что наименование Redmi и знакомый нам логотип «Mi» однажды украсят крышку какого-нибудь ноутбука.
Xiaomi уже известна своими ноутбуками со вполне достойными комплектующими: например, Mi8 Notebook Pro 2018 года получил процессор Kaby Lake-R i7-8550U, 16 ГБ ОЗУ, графический ускоритель GeForce MX150 от Nvidia и накопитель Samsung PM961 на 256 ГБ. Также у компании также есть линейка мощных игровых ноутбуков, которые оснащены видеокартами GeForce GTX 1060. А что же останется Redmi?
Самый очевидный ответ - сегмент недорогих ноутбуков. Redmi доказала, что умеет находить баланс между качеством и приемлемой ценой для своих устройств. Поэтому, кажется логичным, что такой же подход будет использован и в производстве ноутбуков.
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Twitter (Sudhanshu Ambhore)