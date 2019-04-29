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Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 855 от Xiaomi

Redmi 855 будет всё же получит выдвижную камеру. (Изображение: скриншот Weibo/Redmi)
Redmi 855 будет всё же получит выдвижную камеру. (Изображение: скриншот Weibo/Redmi)
Redmi наконец-то определилась с типом селфи-камеры грядущего флагманского смартфона Redmi 855. Суббренд решился использовать выдвижную камеру, несмотря на то, что генеральный менеджер настаивал на отсутствии данной технологии в будущих устройствах бренда. По всей видимости, смартфон также будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой, мощностью 18 Вт, зарядки.
by Daniel R Deakin, 29.04.2019
Chinese Tech телефоны слухи ARM Android

Мы уже неоднократно упоминали об утечках касательно Redmi 855: то с дырой посреди экрана, то с выдвижной камерой, то в руках Лин Бина (Lin Bin), то у Лу Вейбинга (Lu Weibing). Последние фото подтвердили наличие на верхней грани телефона чего-то похожего на отверстие для выдвижной камеры, что стало абсолютной неожиданностью, поскольку глава Redmi Лу Вейбинг чётко заявил, что суббренд не будет использовать эту технологию.

Но недавний рекламный ролик, презентующий отрывки из последнего фильма «Мстители: Финал» (как мы помним, Xiaomi подписала контракт с Marvel) вперемешку с кадрами Redmi 855, доказал, что теперь к словам Лу Вейбинга будут относится с большей опаской: видео во всей красе продемонстрировало нам ту самую «всплывающую» камеру.

Наряду с этим, в другом источнике, были упомянуты еще некоторые ключевые характеристики Redmi 855. Флагманский смартфон может получить батарею ёмкостью 4000 мАч, быструю зарядку 18 Вт, стеклянный корпус с Gorilla Glass 6, оптический сканер отпечатков пальцев и 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается также, что Redmi 855 будет оснащен AMOLED-экраном.

Redmi 855 от Xiaomi/Redmi. (Изображение: Weibo/Redmi скриншот)
Redmi 855 от Xiaomi/Redmi. (Изображение: Weibo/Redmi скриншот)
Кажется, даже Капитан Америка одобряет. (Изображение: Weibo/Redmi скриншот)
Кажется, даже Капитан Америка одобряет. (Изображение: Weibo/Redmi скриншот)

Источник(и)

Weibo (Redmi - на китайском)

Twitter (Sudhanshu Ambhore)

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Daniel R Deakin, 2019-04-29 (Update: 2019-04-29)

 