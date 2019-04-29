Раскрыты основные характеристики смартфона Redmi 855 от Xiaomi
Мы уже неоднократно упоминали об утечках касательно Redmi 855: то с дырой посреди экрана, то с выдвижной камерой, то в руках Лин Бина (Lin Bin), то у Лу Вейбинга (Lu Weibing). Последние фото подтвердили наличие на верхней грани телефона чего-то похожего на отверстие для выдвижной камеры, что стало абсолютной неожиданностью, поскольку глава Redmi Лу Вейбинг чётко заявил, что суббренд не будет использовать эту технологию.
Но недавний рекламный ролик, презентующий отрывки из последнего фильма «Мстители: Финал» (как мы помним, Xiaomi подписала контракт с Marvel) вперемешку с кадрами Redmi 855, доказал, что теперь к словам Лу Вейбинга будут относится с большей опаской: видео во всей красе продемонстрировало нам ту самую «всплывающую» камеру.
Наряду с этим, в другом источнике, были упомянуты еще некоторые ключевые характеристики Redmi 855. Флагманский смартфон может получить батарею ёмкостью 4000 мАч, быструю зарядку 18 Вт, стеклянный корпус с Gorilla Glass 6, оптический сканер отпечатков пальцев и 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается также, что Redmi 855 будет оснащен AMOLED-экраном.