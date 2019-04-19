Xiaomi всё-таки выпустит смартфоны с выдвижными камерами

В новом отчете, утёкшем в Сеть, говорится, что Xiaomi разрабатывает два новых флагманских смартфона, которые будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 855 и выдвижными камерами. По слухам, устройства проходят под кодовыми названиями «Да Винчи» и «Рафаэль». К сожалению, никакой конкретной информации об их характеристиках в настоящее время нет.

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Разработчики XDA опубликовали интересный отчет, в котором утверждается, что Xiaomi работает над двумя смартфонами флагманского уровня, которые не только будут оснащены однокристальной системой Snapdragon 855, но, также, получат популярные в этом сезоне «всплывающие камеры». Данная информация получена из кода прошивки, который был тщательно изучен на предмет подсказок о том, что нового сможет нам предложить китайский производитель.

Xiaomi еще не выпускала смартфон с механической выдвижной камерой, но китайская компания никогда не стеснялась внедрять инновации или воплощать новые идеи – так что вопрос лишь в том, когда будет произведено такое устройство. Согласно тому же источнику, два разрабатываемых смартфона получили кодовые названия «Да Винчи» и «Рафаэль» (“davinci” и “raphael”). А недавно в Сети случайно было опубликовано фото такого смартфона с выдвижной камерой.

Конечно, сейчас инсайдеры гадают, в какую серию войдут эти необычные смартфоны на базе Snapdragon 855: будет ли это Xiaomi Mi Mix 4, или Pocophone F2 – неизвестно. Единственное, что можно утверждать – это, скорее всего, будет не смартфон Redmi, судя по словам директора суббренда. Однако, поговаривают, что Mi Mix 4 может стать тем самым складным смартфоном Xiaomi. В таком случае, ниша «Да Винчи» и «Рафаэля» предназначается кому-то другому.