Xiaomi всё-таки выпустит смартфоны с выдвижными камерами
Разработчики XDA опубликовали интересный отчет, в котором утверждается, что Xiaomi работает над двумя смартфонами флагманского уровня, которые не только будут оснащены однокристальной системой Snapdragon 855, но, также, получат популярные в этом сезоне «всплывающие камеры». Данная информация получена из кода прошивки, который был тщательно изучен на предмет подсказок о том, что нового сможет нам предложить китайский производитель.
Xiaomi еще не выпускала смартфон с механической выдвижной камерой, но китайская компания никогда не стеснялась внедрять инновации или воплощать новые идеи – так что вопрос лишь в том, когда будет произведено такое устройство. Согласно тому же источнику, два разрабатываемых смартфона получили кодовые названия «Да Винчи» и «Рафаэль» (“davinci” и “raphael”). А недавно в Сети случайно было опубликовано фото такого смартфона с выдвижной камерой.
Конечно, сейчас инсайдеры гадают, в какую серию войдут эти необычные смартфоны на базе Snapdragon 855: будет ли это Xiaomi Mi Mix 4, или Pocophone F2 – неизвестно. Единственное, что можно утверждать – это, скорее всего, будет не смартфон Redmi, судя по словам директора суббренда. Однако, поговаривают, что Mi Mix 4 может стать тем самым складным смартфоном Xiaomi. В таком случае, ниша «Да Винчи» и «Рафаэля» предназначается кому-то другому.