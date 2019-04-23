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Что стало известно о линейке смартфонов OnePlus 7

По слухам, дисплей нового OnePlus 7 Pro получит «революционные» функции. (Изображение: OnePlus)
По слухам, дисплей нового OnePlus 7 Pro получит «революционные» функции. (Изображение: OnePlus)
Пользователь с ником Max J. раскрыл большинство спецификаций предстоящей серии OnePlus 7 в сообщении в Twitter. «Революционный» 6,7-дюймовый экран с частотой 90 Гц с разрешением 3120 x 1440 будет использоваться только в версии Pro / 5G, а обычная – получит 6,4-дюймовым экран с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Также Pro-версия отличится тройной камерой и аккумулятором на 4000 мАч, в то время как базовая – только двойной камерой и аккумулятором на 3700 мАч.
by Bogdan Solca, 23.04.2019
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Линейка высокопроизводительных моделей смартфонов OnePlus 7 будет официально представлена ​​в мае этого года, но похоже, что большинство спецификаций уже просочились в Сеть благодаря инсайдерам, среди которых – Max J. из Twitter. Последняя утечка подтверждает существование обычной версии наряду с Pro и Pro 5G.

Очевидно, что обе версии Pro получили превосходные характеристики и, как предполагает название, единственное различие между ними – это наличие модема 5G. Также предполагается, что обе модели будут оснащены «революционным» 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей и частотой мерцания 90 Гц, под которым разместиться сканер отпечатков пальцев. В основе двух Pro-версий лежит Snapdragon 855, и согласно утечке, конфигурации памяти будут следующими: 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ или 8/12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ. Здесь важно отметить, что в устройстве используется новый стандарт памяти UFS 3.0 с увеличенной скоростью чтения/записи.

На задней стороне смартфонов линеек OnePlus 7 Pro и Pro 5G расположена тройная камера, состоящая из основного 48-МП датчика с f/1.6 и OIS + EIS (оптическая и цифровая стабилизация), 8-МП трёхкратного зума с f/2.4, а также широкоугольного объектива на 117 градусов с датчиком на 16 ММ и f/2.0. Поговаривают, что выдвижная камера сверху получит датчик на 16 МП. С таким большим арсеналом аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и мощностью 30 Вт явно необходим, как и фирменная технология Warp Charge. OnePlus предложит синий, серый и коричневый варианты расцветки на выбор.

Что касается обычной, а не Pro-версии, она будет включать в себя меньший 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340 x 1080, и пока неясно, будет ли добавлен в неё подэкранный сканер отпечатков пальцев. Более того, частота мерцания 90 Гц не поддерживается в обычной модели OnePlus 7. Смартфон так же удостоился процессора Snapdragon 855 и получил следующие конфигурации: 6 ГБ ОЗУ и накопитель на 128 ГБ, либо 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флеш-памяти. Задняя часть будет оснащена двумя камерами: основной на 48 МП и датчиком глубины на 5 МП. В модели предусмотрен аккумулятор емкостью 3700 мАч, но он обеспечивает быструю зарядку с меньшей мощностью – 20 Вт.

Наконец, информатор сообщает, что все версии OnePlus 7 будут поставляться с новыми наушниками-вкладышами Bullets Wireless 2.

Источник(и)

Max J.'s tweet

via TechRadar

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Bogdan Solca, 2019-04-23 (Update: 2019-04-23)

 