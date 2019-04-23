Samsung откладывает запуск Galaxy Fold

Samsung объявила, что откладывает запуск Galaxy Fold. Решение было принято после того, как первые пользователи столкнулись с проблемами, спровоцированными неправильным обращением с дисплеем, а также другими инженерными недочётами.

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Samsung отложил запуск Galaxy Fold после того, как у первых пользователей-блогеров возникли проблемы с высокотехнологичным складным дисплеем Super AMOLED. Также были отменены события, которые были запланированы на эту неделю и связаны с запуском устройства в Китае, хотя в более ранних заявлениях предполагалось, что Samsung сможет вписаться в первоначальные сроки, несмотря на последние события. Компания сообщает, что внимательно рассмотрела отзывы и, несмотря на заминки, всё же планирует выпустить устройство в ближайшие недели.

Вот что, что Samsung объявила:

Недавно мы представили совершенно новое мобильное устройство: смартфон с гибким складным дисплеем, созданным благодаря инновационным технологиям и материалам. Мы рады, что Galaxy Fold произвёл на публику впечатление. Хотя многие обозреватели оценили потенциал смартфона, некоторые указали нам его слабые места, нуждающиеся в дальнейших улучшениях по обеспечению наилучшего взаимодействия с пользователем. Чтобы изучить все отзывы и провести дальнейшие проверки, мы решили отложить запуск Galaxy Fold. Мы планируем объявить окончательную дату релиза в ближайшие недели. Первоначальные результаты проверки выявили, что проблемы с дисплеем могут быть спровоцированы физическим воздействием на верхнюю и нижнюю области шарнира. Кроме того, внутренние компоненты устройства также могут повлиять на работу дисплея. Мы примем все меры для обеспечения защиты дисплея. Мы также расширим список рекомендаций по его уходу и использованию, уделяя внимание специальному защитному слою, чтобы наши клиенты могли по максимуму использовать возможности Galaxy Fold. Мы ценим доверие наших клиентов – оно всегда являются нашим главным приоритетом. Samsung стремится сотрудничать как с клиентами, так и с партнерами для продвижения всей отрасли вперед. Мы хотим поблагодарить всех за терпение и понимание.

Эта новость, несомненно, стала разочарованием для тех поклонников устройства, которые уже заплатили взнос $1980, особенно если учесть, что обещанная дата выпуска была запланирована на 26 апреля. Тем не менее, судя по заявлению Samsung, речь идёт о кардинальном изменении дизайна Galaxy Fold. Но, что останется прежним (как видим из того же заявления), так это пластиковый защитный слой экрана. Похоже, теперь у Samsung появилась возможность должным образом проинформировать средства массовой информации и клиентов об ограничениях технологии Infinity Flex. Однако, следует признать, что честность южнокорейской компании, как и готовность признать свои промахи, действительно подкупает.