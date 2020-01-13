Notebookcheck

Galaxy Z Flip – гибкий смартфон Samsung второго поколения

Galaxy Z Flip будет выполнен в форм-факторе аналогичном к Motorola RAZR. (Источник: CNET)
Galaxy Z Flip будет выполнен в форм-факторе аналогичном к Motorola RAZR. (Источник: CNET)
Ожидается, что Samsung представит новый раскладной смартфон на мероприятии Galaxy Unpacked 11 февраля. Ходят слухи, что это будет устройство с дизайном, как у Motorola RAZR, а называться оно, очевидно, будет Galaxy Z Flip.
Ricci Rox | 13/01/2020
Android ARM бизнес телефоны слухи

Samsung выпустила Galaxy Fold несколько месяцев назад после долгой работы и даже не с первой попытки. Хотя коммерческий успех устройства – вопрос спорный, это, похоже, не помешало южнокорейской компании спроектировать еще один складной телефон, который она планирует представить в следующем месяце на мероприятии Galaxy Unpacked.

Согласно популярному инсайдеру Ice Universe, предстоящий гибкий смартфон будет называться Galaxy Z Flip. Название «Galaxy Bloom» мелькавшее в последнее время – просто еще одно кодовое обозначение Galaxy Z Flip.

Мы не уверены, почему Samsung выбрала именно такое имя, ведь оно далеко не самое примечательное. Многие считают, что обычный вариант «Galaxy Flip» звучит намного лучше, но Samsung, очевидно, виднее как лучше назвать устройство. По крайней мере, слово "Flip" (с англ. "переворот", "щелчок") имеет смысл. Galaxy Z Flip по будет внешнему виду напоминать Motorola RAZR, который был представлен относительно недавно, и совсем не будет похож на Galaxy Fold.

Samsung Galaxy S20 ограничится 4G в...
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 01 > Galaxy Z Flip – гибкий смартфон Samsung второго поколения
Ricci Rox, 2020-01-13 (Update: 2020-01-13)

 