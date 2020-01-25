Закажите Samsung Galaxy S20+ или S20 Ultra и получите бесплатную пару Galaxy Buds+

Наконец-то появилась официальная реклама линейки Samsung Galaxy S20, подтверждающая названия и дизайн S20+, S20 Ultra и беспроводных наушников Galaxy Buds+. Те, кто сделает предварительный заказ на S20+ или S20 Ultra, получат в подарок пару Galaxy Buds+. К сожалению, для покупателей S20 приятный бонус не предусмотрен.

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Ровно через семнадцать дней Samsung представит свою новейшую линейку флагманов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Благодаря недавней утечке у нас уже есть представление о ценах на данные смартфоны, а теперь появился и официальный рекламный постер для данных устройств.

Постер позволяет удостовериться сразу в нескольких вещах: во-первых, он демонстрирует внешний вид S20+, S20 Ultra и Galaxy Buds+, а также подтверждает официальные названия устройств.

Судя по рекламному постеру, который опубликовал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), те, кто сделает предварительный заказ на S20 + или S20 Ultra, получат в подарок пару беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+. Дебют последних должен произойти как раз вместе с презентацией смартфонов S20. Хотя наушники не поддерживают активное шумоподавление (вопреки ранним слухам), они будут оснащены аккумуляторами большего размера, чем у Galaxy Buds первого поколения, и, скорее всего, обеспечат лучшее качество звука и работы микрофона.

Постер является первым официальным изображением S20+ и S20 Ultra. Однако он не показал нам ничего нового, так как устройства выглядят аналогично изображениям, недавно всплывшим в Сети. Оба смартфона имеют выступающие платформы камер, при этом у S20 Ultra это заметно сильнее.

Немного расстраивает тот факт, что покупатели Galaxy S20 не получат Galaxy Buds+ в подарок, как и в случае с S10e в прошлом году. Это еще раз подтверждает теорию, что S20 является приемником S10e. Поговаривают, что стартовая цена данного смартфона будет $899, и едва ли кому-то будет приятно столько заплатить, чтобы в итоге оказаться обделенным; это не слишком-то честная политика по отношению к покупателям.