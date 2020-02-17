Псевдо-зум от Samsung: ни Galaxy S20, ни S20+ не получили настоящих телеобъективов
Статья написана на основе немецкого исходника с данного сайта.
Порой производители бессовестно пользуются доверчивостью покупателей, обещая им откровенную ерунду, в которую многим так хочется верить. Очередным примером тому стало новое поколение Samsung Galaxy S20, выпущенное только на прошлой неделе и уже доступное для предзаказа, хотя первые устройства будут высланы только в начале марта. Samsung решила удивить покупателей новыми камерами во всех трех смартфонах серии Galaxy S20, чтобы выгодно отличиться на фоне своих конкурентов, среди которых: Huawei, Xiaomi и Apple.
Samsung Galaxy S20 Ultra действительно способен стать лучшим в сфере мобильной фотографии и видеозаписи, но его ценник в $1399 способствует тому, что многие пользователи обратят внимание на более доступные Galaxy S20 и Galaxy S20+, ведь они отличаются только: количеством мегапикселей основной камеры, более продвинутым зумом, чуть большим дисплеем и емкостью аккумулятора, верно? Нет, неверно!
Раз уж речь зашла о камерах, то мастерски скрытые технические характеристики трио Galaxy S20 продемонстрировали нам довольно существенную разницу между Galaxy S20 Ultra и его младшими аналогами. Хитрые маркетинговые уловки Samsung направлены на нивелирование этих различий. На деле же, ни у Galaxy S20, ни у Galaxy S20+ нет отдельного телеобъектива с зумом, а то, что они называли «телеобъективом» имеет смехотворно малый коэффициент (1.06х), который ничего толком не приближает. Заявленный «3x Hybrid Optic Zoom» (тройной гибридный оптический зум) – это обычное кадрирование снимка с (предположительно) 64-МП широкоугольного объектива, а также последующее 10-кратное цифровое увеличение фрагмента с потерей качества.
Широкоугольная камера вместо телеобъектива
В официальном перечне характеристик, скриншот которого вы можете увидеть сверху, указано, что «телеобъективы» в Galaxy S20 и Galaxy S20+ имеют угол обзора 76 градусов (выделены красными прямоугольниками), при этом у основного широкоугольного объектива этот показатель – 79 градусов. То есть обе линзы можно смело назвать широкоугольными, просто у «телеобъектива» угол обзора чуточку уже. Samsung так и не указала фокусные расстояния этих камер, однако, на вскидку, они должны быть 26 мм (широкоугольная) и 28 мм (телеобъектив) – т.е. почти одинаковыми.
Много мегапикселей, но без достойного зума
Вместо хоть какого-нибудь, даже самого простенького, оптического зума, Samsung использовала кадрирование 64-МП фото или видео (но только предположительно 64-МП, т.к. здесь может быть использована давно знакомая нам технология объединения пикселей), чтобы имитировать приближение к объекту. Компания гордо называла это «3x Hybrid Optic Zoom» (то есть, тройной гибридный оптический зум), но оптического там, как мы выяснили, кот наплакал – всего 1.06x. Так что, технически, Samsung не ошиблась, называв фальшивый зум «гибридным»: 3-кратное приближение, достигаемое с помощью кадрирования происходит без потерь, но последующий 10-кратный цифровой зум, прозванный «Space Zoom», просто уничтожает качество изображения, о чем Samsung, кстати, предупреждает на том же скриншоте, но довольно мелким шрифтом.
Да что там, других производителей тоже неоднократно ловили на использовании подобных уловок, а именно: на приукрашивании коэффициента приближения зума. Последняя из таких: OnePlus заявила о 3-кратном увеличении в OnePlus 7 Pro, которое на деле оказалось 2.2-кратным (оптическим) плюс немного цифрового зума сверху для достижения эффекта «3х». Однако 1.06-кратное оптическое приближение в смартфонах Samsung с 3-кратным увеличением – это уже немного другой уровень дезинформации. Действительно, назвать такую комбинацию «гибридным оптическим зумом», а 64-МП камеру – телеобъективом – чистой воды обман.
Почему все именно так? Из-за 8K-видео?
И все-таки, почему же Samsung решила включить второй широкоугольный объектив на 64 МП вместо настоящего телеобъектива? Мы не можем утверждать наверняка, но у нас есть свои предположения на этот счет. Благодаря Snapdragon 865 серия Galaxy S20 получила возможность записывать 8K-видео. Для этого необходим сенсор на 33 МП или больше, с меньшим разрешением просто не подойдет. Из-за этого основной 12-МП датчик на новых смартфонах Galaxy невозможно использовать для записи видео в формате 8K. Для этой процедуры Galaxy S20 автоматически включает 64-МП сенсор, что, кстати, объясняет наличие такого же угла обзора, как и в основной камере.
А полностью заменить основной 12-МП датчик тем самым 64-МП вариантом Samsung, похоже, так и не решилась из-за того, что качество у него хуже, поэтому оставила оба (это лишь очередное наше предположение). Однако это нисколько не упрощает возникшую путаницу: если основная камера не может снимать видео в 8K, то зачем вводить людей в заблуждение, называя широкоугольный 64-МП датчик «телеобъективом»? Безусловно, многие люди, использующие зум, просто хотят «приблизить объект», поэтому они не заметят разницу между оптическим увеличением и кадрированием изображения; однако существуют и более тонкие отличия между оптикой и цифровыми решениями, например, в глубине резкости или разделении фона на передний/задний план. Нивелирование этих различий и выдавание широкоугольного объектива за «телеобъектив» с «гибридным оптическим зумом» – довольно веская причина для критики и уличения в предоставлении ложной информации.
Нужен настоящий зум – покупай Galaxy S20 Ultra!
Для бескомпромиссных фанатов Samsung есть одно верное решение, и его стоимость –$1399 или выше. Galaxy S20 Ultra обладает настоящим оптическим зумом, представленным перископной системой линз (оптическое приближение 4x-5x) и очень узким, 24-градусным, углом обзора, что, вероятно, сопоставимо с 35-мм объективом, обладающим фокусным расстоянием 100 мм. Сверху к этому добавляется 5-кратное (цифровое) кадрирование 48-МП изображения, и в результате мы получаем настоящий 10-кратный гибридный оптический зум. Для Galaxy S20 Ultra этот термин полностью оправдан. Да и 108-МП основная камера способна записать видео в 8K, так что необходимость во второй широкоугольной камере просто отпадает.
Источник(и)
Samsung (пресс-релиз с официального новостного сайта)
Samsung Galaxy S20 страница продукта (US)
Написано на основе статьи на немецком (German version article)