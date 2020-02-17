Псевдо-зум от Samsung: ни Galaxy S20, ни S20+ не получили настоящих телеобъективов

После тщательной проверки полного списка характеристик Galaxy S20 и Galaxy S20+ мы сделали неутешительный вывод о том, что у данных устройств настоящих телеобъективов просто нет. Однако маркетологи Samsung постарались выставить второй широкоугольный объектив и кадрирование 64-МП фото в качестве «гибридного оптического зума» (Hybrid Optic Zoom). Из всей линейки только самый дорогой Galaxy S20 Ultra получил настоящий телеобъектив.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Kommentar , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Статья написана на основе немецкого исходника с данного сайта.

Порой производители бессовестно пользуются доверчивостью покупателей, обещая им откровенную ерунду, в которую многим так хочется верить. Очередным примером тому стало новое поколение Samsung Galaxy S20, выпущенное только на прошлой неделе и уже доступное для предзаказа, хотя первые устройства будут высланы только в начале марта. Samsung решила удивить покупателей новыми камерами во всех трех смартфонах серии Galaxy S20, чтобы выгодно отличиться на фоне своих конкурентов, среди которых: Huawei, Xiaomi и Apple.

Samsung Galaxy S20 Ultra действительно способен стать лучшим в сфере мобильной фотографии и видеозаписи, но его ценник в $1399 способствует тому, что многие пользователи обратят внимание на более доступные Galaxy S20 и Galaxy S20+, ведь они отличаются только: количеством мегапикселей основной камеры, более продвинутым зумом, чуть большим дисплеем и емкостью аккумулятора, верно? Нет, неверно!

Раз уж речь зашла о камерах, то мастерски скрытые технические характеристики трио Galaxy S20 продемонстрировали нам довольно существенную разницу между Galaxy S20 Ultra и его младшими аналогами. Хитрые маркетинговые уловки Samsung направлены на нивелирование этих различий. На деле же, ни у Galaxy S20, ни у Galaxy S20+ нет отдельного телеобъектива с зумом, а то, что они называли «телеобъективом» имеет смехотворно малый коэффициент (1.06х), который ничего толком не приближает. Заявленный «3x Hybrid Optic Zoom» (тройной гибридный оптический зум) – это обычное кадрирование снимка с (предположительно) 64-МП широкоугольного объектива, а также последующее 10-кратное цифровое увеличение фрагмента с потерей качества.