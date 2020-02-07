25 часов автономной работы обеспечит Samsung Galaxy Book S с процессором Snapdragon 8cx

Анонсированный в августе Galaxy Book S от Samsung наконец-то у нас. От конкурентов его отличает сверхмалый вес (до 1 кг) и заявленное время автономной работы – 25 часов. Стоило ли устройство того, чтобы так долго его ждать?

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Мероприятие Samsung Galaxy Note 10 Unpacked Event в августе ознаменовалось анонсом первого Windows-ноутбука компании на базе ARM (или Windows на Snapdragon), который был назван Galaxy Book S. Приставку «Galaxy» Samsung обычно использует для смартфонов и планшетов на базе ARM, так что это первый раз, когда она была присвоена ноутбуку. Кстати, Galaxy Book S обозначается как «мобильный ПК», который, как и смартфон, «всегда включен и всегда в Сети» благодаря встроенному модему X24 LTE. В свою очередь, используемый процессор Qualcomm Snapdragon 8cx очень похож на чипсеты Qualcomm Snapdragon 855 и 855+, и на процессор Microsoft SQ1, установленный в Surface Pro X.

Проект Microsoft «Windows на ARM» – это возвращение к идее Windows RT, варианту ОС, предложенному несколько лет назад, в рамках которого была совершена попытка использовать потенциал производительности мобильных ARM-чипов для повседневных целей. К сожалению, Windows RT так не удалось снискать популярность, поскольку устройства не поддерживали стандартные приложения Windows x86. Windows 10 для ARM, наоборот, позволяет запустить приложения x86 в виртуализированной среде, поскольку производительность современных топовых чипсетов на базе ARM значительно увеличилась со времен Windows RT, хотя они все еще ограничиваются 32-разрядным вариантом.

Galaxy Book S - это второе устройство с Windows 10 на архитектуре ARM от Samsung, первым же был планшет Galaxy Book 2 со Snapdragon 850. Snapdragon 8cx – это оптимизированная для ПК и Windows версия процессора Snapdragon 855/855+, т.е. Qualcomm сосредоточилась на улучшении графической производительности заменив Adreno 640 (из SD 855/855+) на обновленный Adreno 680. В остальном, он содержит те же (что и в Snapdragon 855) четыре высокопроизводительных ядра Kryo 495 Gold на базе Cortex-A76 с тактовой частотой 2.84 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Kyro 495 Silver на основе Cortex-A55 с тактовой частотой 1.8 ГГц.

Последние дни мы тестировали Galaxy Book S и ноутбук произвел на нас очень хорошее впечатление во всех сферах. Во-первых, качество сборки – просто отличное. Устройство имеет цельный алюминиевый дизайн, к тому же, без единого винта. Ноутбук очень прочный, его корпус на удивление жесткий, несмотря на то, что весит всего 0.96 кг. Кстати, из-за столь малого веса название «мобильный ПК» описывает его очень точно: в руке он ощущается как обычный планшет. Кстати, именно легкий вес позволил планшетам стать настолько популярными, а данный ноутбук более других приближен к планшетам. Кстати, его толщина составляет всего 11.8 мм (в самом широком месте) и 6.2 мм (в самом тонком месте).

Galaxy Book S оснащен 13.3-дюймовым IPS TFT LCD 10-точечным мультитач-дисплеем 1080p с соотношением сторон 16:9. Samsung не разглашала более подробных характеристик, так что нам предстоит выяснить все опытным путем во время наших тестов в ходе полного обзора устройства. Однако даже невооруженным глазом видно, что дисплей хорош; он обеспечит высокую контрастность и отличную цветопередачу, которые позволят с головой погрузиться в просмотр фильмов. Картину завершают отличные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, произведенные компанией AKG. Отображаемый на экране во время просмотра документов и веб-страниц текст с нормального расстояния виден достаточно четко. В ноутбуке Samsung, как и в новом Dell XPS 13, сильно урезаны рамки экрана. Защитное покрытие дисплея провоцирует появление отражения, но в целом это не слишком мешает.

Полноразмерная клавиатура, которую Samsung установила в Galaxy Book S, оказалась самой слабой из тех, что компания когда-либо встраивала в ноутбук. Она была призвана сохранить минимальную толщину устройства. Пусть мы пока не знаем, какой механизм лежит в ее основе (вероятно, модернизированный ножничный), но он очень напоминает те самые клавиши с малым ходом, которые так раздражали пользователей 12-дюймового Apple MacBook, теперь уже снятого с производства. Не поймите неправильно: набирать текст можно, но ход клавиш меньший, чем хотелось бы (что придется по вкусу далеко не всем). Однако, если привыкаешь к нему, он ощущается уже вполне естественно. В качестве дополнительного бонуса, клавиши имеют подсветку – вещь незаменимую для людей, работающих с ноутбуком во время путешествий, особенно в самолетах. Трекпад весьма точен для Windows-ноутбука. Клавиша питания по совместительству является сканером отпечатка пальца для аутентификации Windows Hello, обеспечивающая быстрый вход в систему.

Что касается производительности, Galaxy Book S распространяется во всем мире в одной конфигурации: Snapdragon 8cx с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4 и твердотельным накопителем на 256 ГБ. Устройство также поддерживает microSD до 1 ТБ. Ноутбук оснащен двумя портами USB-C с интерфейсом USB 3.1 и скоростью до 10 Гбит/с. Wi-Fi-соединение обеспечивает двухдиапазонная MIMO антенна, поддерживающая стандарт Wi-Fi 5 (802.11ac); также имеется Bluetooth 5.0. Возможно ярчайшей особенностью устройства является огромная (для ноутбука на базе ARM) батарея, емкостью 42 Вт·ч. Samsung заявляет, что последняя обеспечит до 25 часов в режиме воспроизведения видео; при этом во время августовского анонса эта цифра равнялась 23 часам автономной работы. Следовательно, производитель наверняка успел поработать над оптимизацией производительности за прошедшие месяцы.

Каков ноутбук в использовании? Просто фантастический. Конечно, Samsung могла бы дать нам возможность увеличить объем оперативной памяти до 16 ГБ, однако устройство отлично справляется и со своими 8 ГБ ОЗУ, особенно если использовать приложения, разработанные для ARM64. «Но ведь ноутбук работает на ОС Windows 10, так откуда же взять ARM-приложения?» - спросите вы. Отвечаем: доступна бета-версия Microsoft Edge для ARM-платформы, точно так же, как и Firefox. Google уже разрабатывает версию Chrome для ARM, так что, по возможности, лучше пока избегать запуска стандартной версии для x86. Если вас устраивают такие особенности, то само устройство, по сути – идеальная мобильная рабочая станция с исключительной автономностью и габаритами, не говоря уже о возможности заряжать ее через USB-C с помощью зарядного устройства своего Android-смартфона. Samsung проделала отличную работу над этим ноутбуком, и если вы ищете именно такие характеристики, то вы просто влюбитесь в него. Кстати, Galaxy Book S гораздо мощнее, чем его главный конкурент – флагманский Chromebook.

Данный ноутбук от Samsung уже доступен на некоторых рынках примерно за $999. В настоящее в США на него открыт предзаказ, а отправка ожидается в середине февраля. Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить полный обзор Galaxy Book S. Также мы проведем сравнение Galaxy Book S и Microsoft Surface Pro X, что поможет вам определить своего фаворита в этой гонке.