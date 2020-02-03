В серии Samsung Galaxy S20 появится новый улучшенный ночной режим
Линейка Samsung Galaxy S20 будет представлена уже через восемь дней на выставке MWC. Смартфоны похвастаются новыми камерами и Samsung, похоже, реализовали и новые функции в ПО, чтобы по полной программе раскрыть потенциал улучшенных модулей и оптики.
Южнокорейский гигант недавно подал заявку на торговый знак «Super ISO» в Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Это товарный знак класса 9 (приборы, инструменты, оборудование), относящийся к разделам «Программное обеспечение для работы с фотоматрицей» и «Компьютерное программное обеспечение для обработки цифровых изображений». Популярный инсайдер Ice Universe также подтвердил наличие данной функции в серии Galaxy S20.
Зарегистрированный товарный знак наверняка является чем-то вроде ночного режима, поскольку большинство подобных режимов используют сочетание долгой выдержки и высокой светочувствительности (iso), чтобы собрать то количество света, которое необходимо для фиксации изображения.
После обновления до Android 10 в смартфонах Samsung Galaxy S10 и Note 10 максимальное значение ISO увеличилось с 800 (показатель для системы на Android Pie) до 3200, т.е. стало таким же, как у большинства устройств-конкурентов в этом сегменте. Хотя прыжок до 3200 безусловно является достижением, это все еще не уровень Huawei: P30 Pro, например, имеет просто невероятный показатель ISO – 409 600.
Более высокое значение ISO позволит устройствам серии Galaxy S20 улавливать больше света в условиях плохой освещенности.