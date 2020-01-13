Samsung Galaxy S20 ограничится 4G в стандартной комплектации, 5G получит лишь S20 Ultra

Samsung не будет устанавливать модемы 5G во всех устройствах своей новой линейки Galaxy S20. Этот шаг стал следствием решения Qualcomm отделить модем 5G от чипа Snapdragon 865. Единственным устройством в линейке S20, которое получит 5G в любой комплектации, будет флагман Galaxy S20 Ultra.

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Предстоящая линейка Samsung Galaxy S20 не перейдет поголовно на 5G, как многие ожидали. Вместо этого стандартный 6.2-дюймовый Galaxy S20 и более крупный 6.7-дюймовый Galaxy S20+ будут продаваться отдельно в 4G и 5G-вариантах. Единственная модель, которая полностью перейдет на стандарт 5G – это самая большая из трех, 6.9-дюймовая Galaxy S20 Ultra. Данные новости поступили от надежного источника – Макса Вайнбаха (Max Weinbach) из XDA Developers.

Действия Samsung стали следствием решения Qualcomm разработать свой флагманский чипсет 2020 года, Snapdragon 865, без встроенного модема. Это стало неожиданностью, особенно на фоне нового процессора среднего класса, Snapdragon 765, который поставляется со встроенным модемом 5G. Это решение позволило производителям разделить свою флагманскую линейку продуктов на устройства с 4G LTE и с 5G.

Реальность такова, что сети 5G все еще находятся на ранней стадии развития, поэтому для Samsung выгоднее задержать свои флагманские модели в более доступном ценовом сегменте, а также предоставить клиентам возможность доплатить небольшую надбавку за наличие 5G, чтобы в будущем эта инвестиция была оправдана. Однако из-за этого у многих покупателей может возникнуть дилемма с выбором; только в случае с S20 Ultra модем Qualcomm X55 5G будет установлен во всех устройствах.