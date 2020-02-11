Galaxy Z Flip показали впервые во время трансляции Oскара

Дизайн новенького гибкого Galaxy Z Flip был представлен пару дней назад в рекламном ролике во время трансляции церемонии вручения премии Оскар. Реклама показала, не больше не меньше – только сам дизайн телефона, отображенный на десятках различных рендеров. Больше Samsung расскажет о новинке на своем мероприятии Unpacked, трансляция которого произойдет уже сегодня.

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Перед долгожданным мероприятием Unpacked, которое состоится уже сегодня, вспомним о том, как Samsung впервые представила официальный рекламный ролик смартфона Galaxy Z Flip прямо во время трансляции Оскара в ночь с 9 на 10 февраля.

Galaxy Z Flip (судя по многочисленным утечкам, слухам и рендерам) представляет собой новейшее гибкое устройство от корейского технологического гиганта. По форм-фактору новый Z Flip будет напоминать недавний Motorola Razr, а не нынешний Galaxy Fold, как видно из 27-секундной рекламы, вышедшей в эфир в минувшее воскресенье; в ролике десятки устройств Z Flips демонстрировали то процесс съемки селфи, то переговоры по видеосвязи, то телефонные вызовы. На представленных рендерах смартфоны были черно-голубого и светло-фиолетового цветов.

В ролике ничего, кроме дизайна, раскрыто не было, так что характеристики устройства остаются на данный момент неизвестными. Но продлится наше неведенье совсем не долго: Samsung запланировала мероприятие Unpacked как раз на сегодняшний вечер, а более подробный анонс Galaxy Z Flip – должен стать его важной частью (судя по окончанию рекламы). Надеемся, что в этот раз ценник будет меньше $2000, запрошенных за Galaxy Fold.

Что вы скажете о дизайне Galaxy Z Flip? Samsung попала в тренд или абсолютно из него выпала? Напишите в комментариях, что думаете о такой новинке.