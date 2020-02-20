Samsung назвала дисплей Galaxy Z Flip стеклянным: компания не соврала, но многих ввела в заблуждение
Во время анонса Galaxy Z Flip Samsung подчеркнула, что в новинке использовано «ультратонкое стекло», которое позволяет складывать смартфон около 200 000 раз. Может показаться, что такая поверхность достаточно износостойкая для ежедневного использования, но популярный блогер Зак Нильсон (Zack Nelson) с YouTube-канала JerryRigEverything считает иначе.
Следуя своей обычной схеме Зак проверил дисплей Galaxy Z Flip на устойчивость к появлению царапин по шкале твердости Мооса. На большинстве смартфонов легкие царапины появляются уже при использовании инструмента с твердостью №6, а на уровне №7 или выше линии становятся все более глубокими и заметными; дисплей Galaxy Z Flip начал царапаться уже на уровне №2, т.е. его устойчивость к царапинам минимальна. Кроме того, дисплей достаточно легко поцарапать даже ногтем, чего точно не произойдет со стеклом.
Зак Нильсон подытожил, что дисплеи гибких Galaxy Fold и Moto Razr 2019 показали себя точно так же, получив первые царапины от инструмента №2. Кстати, при нагревании экран меняет свою форму, а это еще раз доказывает, что дисплей Z Flip – пластиковый. А вот небольшой экранчик для съемки селфи на внешней стороне устройства (рядом с камерами) покрыт самым обычным стеклом.
Когда дело дошло до проверки пикселей на прочность, блогер сумел вывести их из стоя простым точечным надавливанием острого предмета. Если бы экран действительно был сделан из стекла, то давление распределилось бы по всей его поверхности и пиксели остались бы целы. Тем не менее сам экран довольно хорош, поскольку даже сгибание устройства в противоположную сторону не сломало его, и он остался в рабочем состоянии.
Однако Samsung от своих слов не отказывается и уверяет, что дисплей сделан из стекла. Ресурс The Verge цитирует слова представителей компании:
Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом [Ultra Thin Glass или UTG] от Samsung, обеспечивающим элегантный, премиальный дизайн устройства и полное погружение при просмотре. UTG-технология от Samsung первая в своем роде, она не использовалась ранее в других флагманских устройствах Galaxy. Поскольку дисплей гибкий, с ним следует обращаться бережно. Кроме того, в Galaxy Z Flip над UTG расположен защитный слой, как и в Galaxy Fold».
Итак, главный вопрос в том, действительно ли в Galaxy Z Flip использовано стекло или Samsung умело скрыла правду, ограничившись пластиком и продвигая свои устройства с помощью рекламы UTG-технологии? На самом деле, ответ не совсем однозначен.
Лиза Гэйд (Lisa Gade) из MobileTechReview говорит, что технология UTG позволила обеспечить более глубокие оттенки черного и повысить насыщенность цветов, но при этом экран не ощущается пластиковым, когда к нему прикасаешься. Однако, такое чрезвычайно тонкое стекло, безусловно, требует аккуратной эксплуатации. Один из пользователей смартфона пожаловался в Твиттере, что дисплей его устройства сломался прямо по центру, вдоль шарнира при складывании, и это происшествие подтверждает наличие стекла. Сервис Samsung Concierge, очевидно, предложил замену устройства в течение 24 часов.
Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it’s a flip phone and this happened. I heard the crack as well. ???? cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d— Amir ???? (@mondoir) February 14, 2020
Еще один популярный канал PBKreviews подтвердил наличие в Galaxy Z Flip стеклянного экрана. При включенном дисплее блогер отклеил защитный полимерный слой, продемонстрировав наличие UTG-стекла, которое без защиты просто вышло из стоя.
С оглядкой на хрупкость дисплея, Samsung предлагает одноразовую замену экрана, если тот был испорчен по вине пользователя, за $119 в первый год после покупки. Компания заявляет:
В рамках программы Premier Service мы предложим одноразовую бесплатную замену защиты экрана Z-Flip в сети UBIF [U Break I Fix], на фирменных точках Samsung или отправив устройство по почте в Samsung Premier Service. Защитный слой будет установлен специалистом с использованием соответствующего оборудования, позволяющего все качественно прикрепить и выровнять. Программа будет запущена в ближайшее время».
Так дела и обстоят. Samsung рада представить Galaxy Z Flip в качестве устройства с гибким стеклянным экраном, но это совсем не то стекло, которое мы видим в обычных смартфона. Естественно, маркетинговая кампания не станет предупреждать о чрезмерной хрупкости дисплея, выступающего уникальным торговым предложением, поэтому, если вы планируете выложить немалые деньги за это устройство, то будьте готовы обращаться с ним максимально бережно.