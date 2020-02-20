Samsung назвала дисплей Galaxy Z Flip стеклянным: компания не соврала, но многих ввела в заблуждение

Samsung Galaxy Z Flip уже успели покритиковать за его весьма хрупкий дисплей. Конечно, в тестах на прочность поверхность экрана ведет себя совсем не как стеклянная, но при ближайшем рассмотрении можно убедиться в том, что компания не соврала по поводу ультратонкого стекла, просто оно находится под защитным пластиковым слоем. Однако маркетинговая кампания Samsung создала совсем иное впечатление, будто бы стеклянный дисплей Galaxy Z Flip настолько же надежен и устойчив к царапинам, как и любой другой современный смартфон.

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Во время анонса Galaxy Z Flip Samsung подчеркнула, что в новинке использовано «ультратонкое стекло», которое позволяет складывать смартфон около 200 000 раз. Может показаться, что такая поверхность достаточно износостойкая для ежедневного использования, но популярный блогер Зак Нильсон (Zack Nelson) с YouTube-канала JerryRigEverything считает иначе.

Следуя своей обычной схеме Зак проверил дисплей Galaxy Z Flip на устойчивость к появлению царапин по шкале твердости Мооса. На большинстве смартфонов легкие царапины появляются уже при использовании инструмента с твердостью №6, а на уровне №7 или выше линии становятся все более глубокими и заметными; дисплей Galaxy Z Flip начал царапаться уже на уровне №2, т.е. его устойчивость к царапинам минимальна. Кроме того, дисплей достаточно легко поцарапать даже ногтем, чего точно не произойдет со стеклом.

Зак Нильсон подытожил, что дисплеи гибких Galaxy Fold и Moto Razr 2019 показали себя точно так же, получив первые царапины от инструмента №2. Кстати, при нагревании экран меняет свою форму, а это еще раз доказывает, что дисплей Z Flip – пластиковый. А вот небольшой экранчик для съемки селфи на внешней стороне устройства (рядом с камерами) покрыт самым обычным стеклом.

Когда дело дошло до проверки пикселей на прочность, блогер сумел вывести их из стоя простым точечным надавливанием острого предмета. Если бы экран действительно был сделан из стекла, то давление распределилось бы по всей его поверхности и пиксели остались бы целы. Тем не менее сам экран довольно хорош, поскольку даже сгибание устройства в противоположную сторону не сломало его, и он остался в рабочем состоянии.