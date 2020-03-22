Операция "Долой Exynos": петиция с требованием к Samsung о прекращении использования фирменных чипсетов Exynos резко набрала множество подписей

Пару дней назад, недовольный владелец смартфона Samsung создал петицию с просьбой о прекращении использования "слабых" чипсетов Exynos в продукции компании. Петиция быстро привлекла внимание интернет-сообщества и собрала 11000 подписей всего за 48 часов.

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Пару дней назад на сайте Change.org была создана петиция с просьбой к компании Samsung о прекращении использования фирменных чипсетов Exynos, так как они уступают аналогам по многим параметрам. Изначально многим петиция показалась шуточной, ведь к тому времени, когда на нее обратил внимание ресурс Android Authority, она набрала всего пару сотен подписей. Однако, сразу после этого внимание к ней резко возросло.

На данный момент свою подпись под петицией поставили более 11000 пользователей. Что самое интересное, такой резкий прирост произошел всего за 48 часов после того, как новость о петиции попала в медийное пространство - впечатляющий результат. Судя по всему, в ближайшее время количество подписей будет продолжать активно расти.

Приводим фрагмент текста петиции:

Основываясь на опыте использования и тестах, которые провело множество онлайн-ресурсов, можно заключить, что продукты Samsung проигрывают продуктам конкурентов из США. Среди всего прочего, смартфоны с чипсетами Exynos отстают по производительности, автономности, качеству камеры и ее алгоритмов, быстрее перегреваются и страдают от троттлинга. От Samsung мы ожидаем как минимум признания изложенных фактов о производительности их чипов. В качестве иного варианта действий, Samsung следует пересмотреть ценовую политиков своих продуктов и убедиться, что за устройства с Exynos покупатели не будут платить больше, чем за варианты с чипами конкурентов.

Как вы помните, на прошлой неделе уже выяснилось, что Exynos 990, который является основой для серии Samsung Galaxy S20 в большей части мира (в США S20 выпускаются на Snapdragon 865), довольно разочаровывает своими реальными показателями. Так, энергоэффективность у Exynos 990 хуже, чем у Snapdragon 865, как и производительность в играх. Именно по этой причине мы и не удивлены, что люди по всему миру недовольны качеством продукции корейского производителя.