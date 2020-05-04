Galaxy S20+ на Exynos 990 с треском проигрывает Redmi Note 8 Pro по игровой производительности
Чипсет Exynos 990, что используется в текущей флагманской линейке Samsung Galaxy S20, хорошо известен множеством недостатков. Самым слабым местом чипа является производительность, что особенно заметно в сравнении с конкурирующим Snapdragon 865. Тем не менее, теперь ситуация усугубилась: оказывается, Exynos 990 также уступает среднеуровневому MediaTek Helio G90T в Redmi Note 8 Pro.
На видео за авторством Чонг Лю (Chong Liu), который часто публикует подобные сравнения производительности, основанный на Exynos 990 Galaxy S20+ не может догнать Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. После 10 минут в PUBG Mobile частота кадров у Galaxy S20+ снизилась до 50 к/с, в то время как к 20-й минуте она уже составляла 40 к/с.
Связаны такие результаты с троттлингом у Exynos 990, который наблюдается при долговременной нагрузке, а видео лишний раз доказывает, какие серьезные недостатки есть у моделей Samsung. Таким образом, производительность у Redmi Note 8 Pro за свои $200 оказалась лучше, чем у смартфона с ценником в 4-5 раз больше.
Вероятно, проблему может исправить обновление ПО смартфона, но владельцам флагманских моделей Samsung в любом случае будет сложно смириться с проигрышем бюджетнику от Xiaomi в играх.