Galaxy S20+ на Exynos 990 с треском проигрывает Redmi Note 8 Pro по игровой производительности

Чипсет Exynos 990, что устанавливается в смартфонах серии Samsung Galaxy S20, продолжает показывать плохие результаты буквально во всех тестах и сценариях использования. Так, в видеосравнении с Redmi Note 8 Pro на базе MediaTek Helio G90T, Galaxy S20+ снова показал, что Exynos 990 совершенно не подходит для геймеров.

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Чипсет Exynos 990, что используется в текущей флагманской линейке Samsung Galaxy S20, хорошо известен множеством недостатков. Самым слабым местом чипа является производительность, что особенно заметно в сравнении с конкурирующим Snapdragon 865. Тем не менее, теперь ситуация усугубилась: оказывается, Exynos 990 также уступает среднеуровневому MediaTek Helio G90T в Redmi Note 8 Pro.

На видео за авторством Чонг Лю (Chong Liu), который часто публикует подобные сравнения производительности, основанный на Exynos 990 Galaxy S20+ не может догнать Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. После 10 минут в PUBG Mobile частота кадров у Galaxy S20+ снизилась до 50 к/с, в то время как к 20-й минуте она уже составляла 40 к/с.

Связаны такие результаты с троттлингом у Exynos 990, который наблюдается при долговременной нагрузке, а видео лишний раз доказывает, какие серьезные недостатки есть у моделей Samsung. Таким образом, производительность у Redmi Note 8 Pro за свои $200 оказалась лучше, чем у смартфона с ценником в 4-5 раз больше.