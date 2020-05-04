Notebookcheck

Galaxy S20+ на Exynos 990 с треском проигрывает Redmi Note 8 Pro по игровой производительности

Exynos 990 - сплошное разочарование (Изображение: Samsung)
Exynos 990 - сплошное разочарование (Изображение: Samsung)
Чипсет Exynos 990, что устанавливается в смартфонах серии Samsung Galaxy S20, продолжает показывать плохие результаты буквально во всех тестах и сценариях использования. Так, в видеосравнении с Redmi Note 8 Pro на базе MediaTek Helio G90T, Galaxy S20+ снова показал, что Exynos 990 совершенно не подходит для геймеров.
Ricci Rox | 04/05/2020
Android ARM Chinese Tech Fail Galaxy S телефоны

Чипсет Exynos 990, что используется в текущей флагманской линейке Samsung Galaxy S20, хорошо известен множеством недостатков. Самым слабым местом чипа является производительность, что особенно заметно в сравнении с конкурирующим Snapdragon 865. Тем не менее, теперь ситуация усугубилась: оказывается, Exynos 990 также уступает среднеуровневому MediaTek Helio G90T в Redmi Note 8 Pro.

На видео за авторством Чонг Лю (Chong Liu), который часто публикует подобные сравнения производительности, основанный на Exynos 990 Galaxy S20+ не может догнать Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. После 10 минут в PUBG Mobile частота кадров у Galaxy S20+ снизилась до 50 к/с, в то время как к 20-й минуте она уже составляла 40 к/с.

Связаны такие результаты с троттлингом у Exynos 990, который наблюдается при долговременной нагрузке, а видео лишний раз доказывает, какие серьезные недостатки есть у моделей Samsung. Таким образом, производительность у Redmi Note 8 Pro за свои $200 оказалась лучше, чем у смартфона с ценником в 4-5 раз больше.

Вероятно, проблему может исправить обновление ПО смартфона, но владельцам флагманских моделей Samsung в любом случае будет сложно смириться с проигрышем бюджетнику от Xiaomi в играх.

Redmi Note 8 Pro, Galaxy S20+ (Изображение: Chong Liu)
Redmi Note 8 Pro, Galaxy S20+ (Изображение: Chong Liu)

Ещё по теме

Samsung Galaxy S20 Ultra (Изображение: Samsung)
В Samsung говорят, что проблему с автофокусом у Galaxy S20 Ultra нельзя исправить обновлением прошивки 24/04/2020
Ультразвуковые сканеры отпечатков Samsung порой срабатывают медленно (Изображение: YouTube)
Улучшаем скорость срабатывания сканера отпечатков в смартфонах Samsung серии Galaxy S20, Note 10 и S10 21/04/2020
Зеленый экран (Изображение: A. Naim)
У Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружилась проблема с дисплеем 18/04/2020
Galaxy S7 и S7 Edge больше не обновятся. (Изображение: Samsung)
Samsung завершает поддержку ПО линейки Galaxy S7 08/04/2020
Exynos 990 разочаровал пользователей (Изображение: Samsung)
Операция "Долой Exynos": петиция с требованием к Samsung о прекращении использования фирменных чипсетов Exynos резко набрала множество подписей 22/03/2020
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 05 > Galaxy S20+ на Exynos 990 с треском проигрывает Redmi Note 8 Pro по игровой производительности
Ricci Rox, 2020-05- 4 (Update: 2020-05- 4)
Ricci Rox
Editor of the original article: Ricci Rox - News Editor - @riccirox

 