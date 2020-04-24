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В Samsung говорят, что проблему с автофокусом у Galaxy S20 Ultra нельзя исправить обновлением прошивки

Samsung Galaxy S20 Ultra (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy S20 Ultra (Изображение: Samsung)
Некоторые владельцы самого дорогого смартфона Samsung серии Galaxy S20 пожаловались производителю на проблемы с фокусировкой у основной камеры и потребовали выпустить обновление, которое бы исправило этот недостаток. Однако, судя по всему дело оказалось серьезнее и причина размытых фотографий лежит в физических ограничениях фотосенсора, а не ошибках программных алгоритмов.
Deirdre O Donnell | 24/04/2020
Android Galaxy S телефоны Software сенсорный Fail

Samsung установила для флагманского Galaxy S20 Ultra по-настоящему флагманский ценник. Чтобы как-то оправдать четырехзначную стоимость модели, корейцы вовсю рассказывали о преимуществах и невероятном качестве установленного в ней 108-МП фотосенсора. Тем не менее, некоторые владельцы новинки стали жаловаться на проблемы с автофокусом при съемке с небольшого расстояния.

В сущности, при съемке объектов на расстоянии около 10 см, автофокус S20 Ultra перестает адекватно работать, в результате чего фон или сам объект становится полностью размытым. Проявляется проблема при довольно стандартных задачах, вроде съемки документов, небольших предметов и макроснимков.

Samsung не впервой разгребать проблемы с камерами - у Galaxy S20 были схожие недостатки из коробки, которые решились обновлением прошивки. Тем не менее, в случае Ultra-модели так просто выкрутиться не выйдет: несколько владельцев смартфона из Южной Кореи предположительно получили в ответ на обращение в техподдержку информацию о том, что данную проблему нельзя исправить обновлением ПО.

Сотрудник техподдержки Samsung подчеркнул, что за счет высокой разрешающей способности фотосенсора S20 Ultra, его минимальное фокусное расстояние составляет 10 см. То есть, вполне вероятно, что владельцам этого смартфона попросту придется смириться с неприятными особенностями камеры в смартфоне стоимостью сильно выше 1000 евро.

Источник(и)

TizenHelp

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Deirdre O Donnell, 2020-04-24 (Update: 2020-04-24)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 