Samsung анонсировала 10.4-дюймовый планшет Galaxy Tab S6 Lite с... TFT дисплеем
Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite для Индонезии. Новинка получила 10.4-дюймовый дисплей, чипсет Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и встроенную память объемом вплоть до 128 ГБ. Модель доступна в вариантах с LTE и только Wi-Fi; в Samsung подтвердили, что планшет поддерживает карты памяти microSD до 1 ТБ.
Планшет был показан в трех разных расцветках и очевидно, что розовая будет доступна только на отдельных рынках. Толщина планшета составляет всего 7 мм, а вес - 467 граммов. Емкость батареи насчитывает 7040 мАч.
Правда, вопреки предыдущим утечкам, вдруг оказалось, что у Tab S6 Lite установлен TFT дисплей. Раннюю информацию о новинке публиковал один из поставщиков, но мы считаем, что он не занимался сокрытием этого момента - Samsung сама скрыла факт наличия TFT глубоко в спецификациях модели. Корейцы всеми силами пытаются не подавать виду, что в 2020 году выпустили планшет с дисплеем, который характеризуется плохими углами обзора и неточной цветопередачей. Такое решение производителя действительно невозможно понять, особенно на фоне предыдущего Galaxy Tab S5e, который оснащается AMOLED дисплеем.
Tab S6 Lite из коробки будет работать на One UI 2, но сроки появления в продаже и цены пока не анонсировались.
Источник(и)
Samsung via GSMArena & XDA Developers