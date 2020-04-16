Samsung анонсировала 10.4-дюймовый планшет Galaxy Tab S6 Lite с... TFT дисплеем

Samsung наконец официально анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite и он... ужасен. За счет минимальной толщины корпуса и тонких рамок новинка выглядит современно, но выбор в сторону TFT дисплея - это большой промах производителя. Планшет за £339.00 (~$425) с TFT в 2020 году. Вы серьезно, Samsung?

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Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite для Индонезии. Новинка получила 10.4-дюймовый дисплей, чипсет Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ и встроенную память объемом вплоть до 128 ГБ. Модель доступна в вариантах с LTE и только Wi-Fi; в Samsung подтвердили, что планшет поддерживает карты памяти microSD до 1 ТБ.

Планшет был показан в трех разных расцветках и очевидно, что розовая будет доступна только на отдельных рынках. Толщина планшета составляет всего 7 мм, а вес - 467 граммов. Емкость батареи насчитывает 7040 мАч.

Правда, вопреки предыдущим утечкам, вдруг оказалось, что у Tab S6 Lite установлен TFT дисплей. Раннюю информацию о новинке публиковал один из поставщиков, но мы считаем, что он не занимался сокрытием этого момента - Samsung сама скрыла факт наличия TFT глубоко в спецификациях модели. Корейцы всеми силами пытаются не подавать виду, что в 2020 году выпустили планшет с дисплеем, который характеризуется плохими углами обзора и неточной цветопередачей. Такое решение производителя действительно невозможно понять, особенно на фоне предыдущего Galaxy Tab S5e, который оснащается AMOLED дисплеем.