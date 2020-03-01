Похоже, что Samsung Galaxy A11 внедрит врезанные фронтальные камеры в бюджетный сегмент
Авторитетные информаторы уже успели выяснить, что преемник Samsung Galaxy A10 должен получить аккумулятор емкостью 4000 мАч. Эти сведения подтверждаются в новой утечке, предоставленной Ишаном Агарвалом (Ishan Agarwal), в которой также можно обнаружить целый список других деталей, касающихся будущего устройства. Данный перечень опубликован совместно с ресурсом 91Mobiles; в списке можно заметить 6.4-дюймовый ЖК-дисплей и накопитель до 128 ГБ.
Далее следует информация, полученная от AndroidHeadlines. Это издание утверждает, что A11 будет оснащен оперативной памятью на 3 ГБ и процессором из серии «Exynos 7». Однако рядом с этими характеристиками начального уровня, рендер с того же ресурса показывает селфи-камеру, расположенную прямо в экране, в специальном отверстии, что совершенно нехарактерно для устройств такого класса.
Сведения из разных утечек, касающиеся фронтальной камеры, совпадают: разрешение датчика, врезанного в экран HD+, составит 8 MП. Также Galaxy A11 должен получить тройную заднюю камеру с основным датчиком на 13 MП. Модуль с камерами может быть покрыт поликарбонатным стеклом, в котором также расположится сканер отпечатков пальцев.
Samsung пока не рассекречивает цены или сроки выхода Galaxy A11. Тем не менее, устройство наверняка появится в США, а также в Индии. От его дебюта зависит дальнейшее направление развития и состояние сегмента бюджетных смартфонов в 2020 году.