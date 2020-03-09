Galaxy S20 Ultra стойко выдержал все тесты на прочность

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Быть производителем смартфонов в наше время – не слишком-то легко. Внимание со стороны медиа – неусыпное, а любая ошибка рассматривается под такой лупой, что даже 100-кратный цифровой Space Zoom от Samsung нервно курит в сторонке. И переживать приходится не только и не столько о том, что ваше устройство разнесут рецензенты, сколько о тех любителях проверок на прочность, которые разнесут его в буквальном смысле. Последняя категория, как правило, состоит из настоящих мобильных мазохистов, которых хлебом не корми, только дай поиздеваться над красивыми, сделанными с такой тщательностью устройствами, поцарапать их и побросать дисплеем вниз.

Похоже, что на этот раз Samsung заранее подготовила свой флагман Galaxy S20 Ultra к встрече с этой категорией покупателей. Если вы из тех, кто может на это смотреть, на канале JerryRigEverything появился ролик со стандартной проверкой S20 Ultra, обладающего Gorilla Glass 6, на царапины. Если экран Galaxy Z Flip во время проверки Заком Нильсоном (Zach Nelson) показал себя ненамного лучше, чем пластиковый дисплей Galaxy Fold (хотя на Z Flip якобы установлено новое ультратонкое гибкое стекло), то S20 Ultra оказался весьма устойчив к царапинам, выдержав, по классике, твердость вплоть до 6-го уровня по шкале Мооса.

Корпус S20 Ultra также оказался чрезвычайно прочным. Конечно, большинство пользователей помещают свои смартфоны в защитные чехлы, однако приятно слышать, что устройства могут обойтись и без них, и спокойно пережить случайные падения. На канале PhoneBuff в результате проверки выяснилось, что стекла S20 Ultra прочнее, чем у iPhone 11 Pro Max, а вот боковые грани новинки более восприимчивы к повреждениям. Объясняется это тем, что Apple делает рамку смартфона из нержавеющей стали, а Samsung продолжает использовать для этого алюминий. Что ж, приятно знать, что S20 Ultra – крепкий орешек в вопросе прочности, однако покупка Samsung Care+ все равно станет хорошей инвестицией или послужит подушкой безопасности.