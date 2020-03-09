Еще один удар для GeForce Now: компания 2K покинула сервис, а Epic Games, наоборот, выказала свою поддержку

Облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now официально дебютировал в только феврале 2020 года, но уже успел подвергнутся критике со стороны создателей игр. Сначала Activision Blizzard и Bethesda удалили свои игры из GeForce Now, а сейчас их примеру последовала компания 2K Games. На фоне этих событий Тим Суини из Epic Games публично заявил о полной поддержке платформы.

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После бета-тестирования длиною в несколько лет облачный сервис GeForce Now месяц назад наконец-то начал свою полноценную работу, однако, судя по всему, столкнулся с рядом проблем. В частности, неурядицы с лицензированием стали причиной того, что Activision Blizzard удалила все свои игры из библиотеки GeForce Now, а через какое-то время то же самое сделала Bethesda, оставив на сервисе только Wolfenstein: Youngblood. Если потеря двух известных издателей игр порядком навредила GeForce Now, то теперь, с уходом 2K Games, ситуация обострилась еще большое.

Многие игроки начали бить тревогу, ведь теперь 2K может потребовать от Nvidia удалить принадлежащие ей весьма популярные игры, такие как BioShock Infinite и Borderlands 3. Репутация сервиса GeForce Now может сильно пошатнуться из-за ухода трех игровых компаний за такой короткий срок, так что несколько слов поддержки, написанных в гуще этих событий, способны приостановить массовую отписку пользователей от данного сервиса. Тим Суини (Tim Sweeney) из Epic Games прокомментировал ситуацию, заявив, что компания, создавшая Fortnite «полностью поддерживает сервис Nvidia GeForce Now».

Эти слова стали для GeForce Now настоящим спасательным кругом, поскольку уход Activision Blizzard, Bethesda и 2K Games в столь короткие сроки вряд ли станет для геймеров хорошей мотивацией подписаться на данный сервис. Более того, есть опасения, что Ubisoft тоже планирует покинуть корабль; если это произойдет, то даже поддержка Epic не поможет GeForce Now удержаться на плаву. Пусть данный сервис многое потерял, он все еще может предложить подписчикам возможность сыграть в Fortnite (Chapter 2), Dauntless и Destiny 2.