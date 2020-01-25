Разработчики игр больше заинтересованы в PlayStation 5, чем в Nintendo Switch или Xbox Series X, но ПК все равно лидирует

Опрос, проведенный к Game Developer Conference (GDC), показал, какие платформы наиболее интересны разработчикам на данный момент. В консольных войнах PlayStation 5 немного опережает Nintendo Switch, но старый добрый ПК остается фаворитом в любом случае.

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Организаторы конференции разработчиков игр (GDC), которая проходит с 16 по 20 марта в Сан-Франциско, опубликовали результаты специально проведенного опроса. Почти 4000 профессионалов, работающих в игровой индустрии, ответили, какие платформы они используют в настоящее время для разработки игр, а также свое мнение на счет того, запрашивает ои Steam слишком большой процент от прибыли (преимущественно, да).

Разработчикам было предложено выбрать платформы, которые больше всего интересуют их в настоящий момент. ПК лидирует с впечатляющим показателем 50%, а PlayStation 5 лидирует среди консолей (38%). Приставка Nintendo Switch набрала чуть меньше, 37%, а часто упускаемая из виду (с точки зрения освещенности на новостных ресурсах) Xbox Series X – 25%. Виртуальные гарнитуры показали впечатляющие 27%, а мобильные платформы – 34%.

В итоге ПК по-прежнему играет огромную роль в мире игр, что вполне предсказуемо, особенно если учесть постоянные обновления ЦП и видеокарт таких компаний, как Intel, AMD и Nvidia. Тем не менее полученные результаты можно рассматривать как очередную победу Sony и PlayStation 5. А вот Microsoft Xbox Project Scarlett умудрилась проиграть даже Nintendo Switch, хотя все может измениться в ближайшие месяцы.

Что касается Steam, то платформа, предназначенная для распространения программного обеспечения, в настоящее время взымает стандартную 30%-ную комиссию, но разработчики игр явно хотели бы, чтобы компания брала поменьше денег. Самым популярным предложением, которое поддержали четверть всех опрошенных разработчиков, было сокращение отчислений до 15%. Чуть менее популярными вариантами оказались 10% и 20%-ная комиссия, но только 1% проголосовавших считают, что комиссию стоит повысить.