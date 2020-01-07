CES 2020 | ASUS готовит к выпуску компактный Zephyrus G14 с эксклюзивным Ryzen 7 4800HS
Игровая серия ASUS Zephyrus становится всё больше. Среди двух новых ноутбуков с диагональю экрана 14 и 15.6 дюйма нам интереснее первый, Zephyrus G14 с компактным металлическим корпусом и новейшими мобильными процессорами на архитектуре AMD Zen 2.
G14 должен попасть в реальные магазины в конце первой четверти 2020 года. Самая мощная сборка будет оснащаться 8-ядерным процессором 4800HS и дискретной видеокартой RTX 2060 Max-Q. Почему не видеокарта от AMD? Потому что "бренд NVIDIA на данный момент более созвучен геймерству", так нам сказал представитель ASUS.
Процессор 4800HS должен стать 6-месячным эксклюзивом ASUS, что потенциально исключает его применение в конкурирующих ноутбуках. Во второй половине года уже должна быть готова архитектура Zen 3. Так или иначе, 4800HS выглядит слегка замедленной версией 4800H с пониженным напряжением питания. Примерно так же между собой различаются Max-Q и Max-P версии видеокарт NVIDIA.
Разрешение экрана IPS будет равно [email protected] или [email protected], для обоих обещается сертификация компании Pantone. Оперативной памяти будет до 32 ГБ, толщина корпуса равна 1.79 см (средняя или минимальная?), вес - 1.7 килограмма. FreeSync и четыре стереодинамика будут во всех сборках. Зарядка возможна по USB C или через фирменный коннектор. Названная цена составляет полторы тысячи долларов США, вероятно, самые мощные конфигурации будут стоить за две тысячи долларов или более 150 тысяч рублей.
С учётом размеров и веса эта новинка будет прямо конкурировать с 13-дюймовым Razer Blade на 15-ваттовом процессоре Intel и видеокарте GTX 1650 Max-Q. Но в плане дизайна преимущество, похоже, будет за ASUS. Дело не только в более интересном дизайне, как таковом, но и в светодиодной подсветке тыловой стороны экрана, состоящей из 1215 светодиодов с 256 уровнями яркости для каждого - это позволит вывести уникальный рисунок, даже GIF, или визуализацию воспроизводимого содержимого. Но эта особенность опциональна, иначе говоря, будет далеко не во всех сборках. И потом, в чём Razer наверняка выиграет у ASUS, так это в грамотности внутренней планировки корпуса, в том числе системы охлаждения. Очень уж любят "большие" производители экономить на тех частях ноутбука, что пользователь увидит уже после покупки, и то не сразу.
Источник(и)
ASUS