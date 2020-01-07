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CES 2020 | ASUS готовит к выпуску компактный Zephyrus G14 с эксклюзивным Ryzen 7 4800HS

8 ядер и 35-ваттовое номинальное TDP против 45 Вт у обычного 4800H... Max-Q, не ты ли это?
Allen Ngo | 07/01/2020
AMD игры ноутбуки Geforce

Игровая серия ASUS Zephyrus становится всё больше. Среди двух новых ноутбуков с диагональю экрана 14 и 15.6 дюйма нам интереснее первый, Zephyrus G14 с компактным металлическим корпусом и новейшими мобильными процессорами на архитектуре AMD Zen 2.

G14 должен попасть в реальные магазины в конце первой четверти 2020 года. Самая мощная сборка будет оснащаться 8-ядерным процессором 4800HS и дискретной видеокартой RTX 2060 Max-Q. Почему не видеокарта от AMD? Потому что "бренд NVIDIA на данный момент более созвучен геймерству", так нам сказал представитель ASUS.

Процессор 4800HS должен стать 6-месячным эксклюзивом ASUS, что потенциально исключает его применение в конкурирующих ноутбуках. Во второй половине года уже должна быть готова архитектура Zen 3. Так или иначе, 4800HS выглядит слегка замедленной версией 4800H с пониженным напряжением питания. Примерно так же между собой различаются Max-Q и Max-P версии видеокарт NVIDIA.

Разрешение экрана IPS будет равно [email protected] или [email protected], для обоих обещается сертификация компании Pantone. Оперативной памяти будет до 32 ГБ, толщина корпуса равна 1.79 см (средняя или минимальная?), вес - 1.7 килограмма. FreeSync и четыре стереодинамика будут во всех сборках. Зарядка возможна по USB C или через фирменный коннектор. Названная цена составляет полторы тысячи долларов США, вероятно, самые мощные конфигурации будут стоить за две тысячи долларов или более 150 тысяч рублей.

С учётом размеров и веса эта новинка будет прямо конкурировать с 13-дюймовым Razer Blade на 15-ваттовом процессоре Intel и видеокарте GTX 1650 Max-Q. Но в плане дизайна преимущество, похоже, будет за ASUS. Дело не только в более интересном дизайне, как таковом, но и в светодиодной подсветке тыловой стороны экрана, состоящей из 1215 светодиодов с 256 уровнями яркости для каждого - это позволит вывести уникальный рисунок, даже GIF, или визуализацию воспроизводимого содержимого. Но эта особенность опциональна, иначе говоря, будет далеко не во всех сборках. И потом, в чём Razer наверняка выиграет у ASUS, так это в грамотности внутренней планировки корпуса, в том числе системы охлаждения. Очень уж любят "большие" производители экономить на тех частях ноутбука, что пользователь увидит уже после покупки, и то не сразу.

Источник(и)

ASUS

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Allen Ngo, 2020-01- 7 (Update: 2020-01- 8)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 