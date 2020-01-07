8 ядер и 35-ваттовое номинальное TDP против 45 Вт у обычного 4800H... Max-Q, не ты ли это?

Игровая серия ASUS Zephyrus становится всё больше. Среди двух новых ноутбуков с диагональю экрана 14 и 15.6 дюйма нам интереснее первый, Zephyrus G14 с компактным металлическим корпусом и новейшими мобильными процессорами на архитектуре AMD Zen 2.

G14 должен попасть в реальные магазины в конце первой четверти 2020 года. Самая мощная сборка будет оснащаться 8-ядерным процессором 4800HS и дискретной видеокартой RTX 2060 Max-Q. Почему не видеокарта от AMD? Потому что "бренд NVIDIA на данный момент более созвучен геймерству", так нам сказал представитель ASUS.

Процессор 4800HS должен стать 6-месячным эксклюзивом ASUS, что потенциально исключает его применение в конкурирующих ноутбуках. Во второй половине года уже должна быть готова архитектура Zen 3. Так или иначе, 4800HS выглядит слегка замедленной версией 4800H с пониженным напряжением питания. Примерно так же между собой различаются Max-Q и Max-P версии видеокарт NVIDIA.

Разрешение экрана IPS будет равно [email protected] или [email protected], для обоих обещается сертификация компании Pantone. Оперативной памяти будет до 32 ГБ, толщина корпуса равна 1.79 см (средняя или минимальная?), вес - 1.7 килограмма. FreeSync и четыре стереодинамика будут во всех сборках. Зарядка возможна по USB C или через фирменный коннектор. Названная цена составляет полторы тысячи долларов США, вероятно, самые мощные конфигурации будут стоить за две тысячи долларов или более 150 тысяч рублей.