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Отчет аналитиков прогнозирует, что цены на память NAND и твердотельные накопители M.2 могут вырасти в 2020 году

В 2019 году твердотельные накопители с NVMe достигли рекордно низких цен. (Источник: Phoronix)
В 2019 году твердотельные накопители с NVMe достигли рекордно низких цен. (Источник: Phoronix)
Отчеты предупреждали о возможном повышении цен на память NAND с конца 2018 года, но это может произойти и в 2020-м. DigiTimes сообщает, что перебои с питанием на заводе Samsung в Хвасоне на прошлой неделе привели к тому, что производство памяти NAND отстало на 3 дня, а нехватка чипов еще даст о себе знать в течении года.
Bogdan Solca | 06/01/2020
Console компьютеры ноутбуки хранение данных

Цены на память DRAM и NAND сильно снизились в 2019 году, несмотря на прогнозы об их возможном повышении. Память типа DDR5 готова к коммерческому дебюту в 2020 году, поэтому вполне естественно, что цены на DDR4 резко упадут. Тем не менее сейчас решения для твердотельных накопителей на базе NAND пользуются большим спросом у производителей ПК/ноутбуков, поскольку NAND намного быстрее, чем обычные жесткие диски и даже твердотельные накопители с SATA 3. Начался новый год и очередной отчет утверждает, что к концу 2020-го цены на NAND вырастут на 40%.

На этот раз прогнозы могут оправдаться. Именно Samsung является крупнейшим поставщиком микросхем памяти NAND и DRAM на рынке, поэтому последний инцидент на ее заводе в Хвасоне уже спровоцировал отставание в поставках: отсутствие на мощностях электричества в течении всего одной минуты привело к тому, что конвеер вышел из строя на целых 3 дня. В итоге многие модули DRAM и твердотельные накопители M.2 подорожали на ~10% за последнюю неделю. В дополнение к и без того высокому спросу на твердотельные накопители от производителей ПК/ноутбуков, в 2020 году благодаря Sony и Microsoft список заказов пополнится комплектующими для консолей PS5 и Xbox Series X следующего поколения.

Инцидент в Хвасоне может спровоцировать волновой эффект на весь 2020 год, и цены на NAND, скорее всего, будут постепенно расти. Цены на DRAM, возможно, не будут затронуты в той же степени, так как главным событием в отрасли все же станет введения стандарта DDR5.

Источник(и)

DigitTimes

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Bogdan Solca, 2020-01- 6 (Update: 2020-01- 6)

 