Отчет аналитиков прогнозирует, что цены на память NAND и твердотельные накопители M.2 могут вырасти в 2020 году
Цены на память DRAM и NAND сильно снизились в 2019 году, несмотря на прогнозы об их возможном повышении. Память типа DDR5 готова к коммерческому дебюту в 2020 году, поэтому вполне естественно, что цены на DDR4 резко упадут. Тем не менее сейчас решения для твердотельных накопителей на базе NAND пользуются большим спросом у производителей ПК/ноутбуков, поскольку NAND намного быстрее, чем обычные жесткие диски и даже твердотельные накопители с SATA 3. Начался новый год и очередной отчет утверждает, что к концу 2020-го цены на NAND вырастут на 40%.
На этот раз прогнозы могут оправдаться. Именно Samsung является крупнейшим поставщиком микросхем памяти NAND и DRAM на рынке, поэтому последний инцидент на ее заводе в Хвасоне уже спровоцировал отставание в поставках: отсутствие на мощностях электричества в течении всего одной минуты привело к тому, что конвеер вышел из строя на целых 3 дня. В итоге многие модули DRAM и твердотельные накопители M.2 подорожали на ~10% за последнюю неделю. В дополнение к и без того высокому спросу на твердотельные накопители от производителей ПК/ноутбуков, в 2020 году благодаря Sony и Microsoft список заказов пополнится комплектующими для консолей PS5 и Xbox Series X следующего поколения.
Инцидент в Хвасоне может спровоцировать волновой эффект на весь 2020 год, и цены на NAND, скорее всего, будут постепенно расти. Цены на DRAM, возможно, не будут затронуты в той же степени, так как главным событием в отрасли все же станет введения стандарта DDR5.