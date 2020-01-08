Впечатляющий ультрапортативный внешний твердотельный накопитель (SSD) на 8 ТБ находится на стадии разработки и будет доступен уже через 1-2 года. А в этом квартале производитель выпустит SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C на 1 ТБ и новые внешние накопители WD_BLACK для геймеров, но информации об их ценах пока нет.

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В наши дни внутренние твердотельные накопители едва превышают объем 2 ТБ, а ценовой разрыв между 1-ТБ и 2-ТБ составляет пару сотен долларов. Поэтому Western Digital вышла на CES 2020 с портативным твердотельным накопителем, способным сохранить 8 ТБ данных. Правда, WD уточняет, что это всего лишь прототип, так что коммерческие модели появятся лишь через пару лет. Тем не менее было бы интересно узнать примерную цену на такие устройства (надеемся, что стартовая стоимость будет ниже $500).

Поскольку внешний накопитель объемом 8 ТБ выйдет еще не скоро, WD, вероятно, пока что будет использовать 128-слойные пластины BiCS 5, которые были продемонстрированы в прошлом году на ISSC. А через 1-2 года флэш-память QLC, по оценкам аналитиков, станет более доступной, так что даже накопитель на 8 ТБ, показанный на CES 2020, должен будет получить приемлемый ценник.

WD также продемонстрировала флешку SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C объемом 1 ТБ с разъемами Type-C/Type-A, что делает ее совместимой со старыми устройствами. Флеш-накопитель будет доступен уже в конце первого квартала 2020 года, но его цена пока неизвестна.

И наконец Western Digital представила серию внешних хранилищ WD_BLACK, предназначенных для геймеров. Новая модель P50 является одним из первых внешних твердотельных накопителей, в которых реализован интерфейс USB 3.2 2x2 20 Гбит/с, обеспечивающий скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. Кроме того, жесткие диски P10 и D10 имеют емкость до 8 ТБ, а также имеют брендированные Xbox-варианты. Их цены также пока неизвестны, но все новые модели WD_BLACK должны выйти уже в феврале этого года.