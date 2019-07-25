Оперативная память должна дешеветь ближайшие несколько месяцев
В Gartner считают, что на рынке DRAM создался избыток продукции, который может продлиться чуть ли не до середины 2020 года. Избыток DRAM совпал с избытком предложения твердотельных накопителей
Основные тезисы нового анализа рыночного положения способны порадовать покупателя и огорчить производителей. Сбудется ли прогноз? Если да, то к новогоднему периоду многие смогут порадовать свою систему расширением RAM.
- В ближайшие месяцы ожидается падение прибыли от продаж. Снижение цены продукции для конечного пользователя может составить до 40 процентов и более.
- В строй вводится всё больше производственных мощностей, в частности, в КНР. В то же время спрос вряд ли догонит избыток уже произведённой и производимой сейчас продукции раньше второй четверти 2020 года.
- Избыток DRAM пришёл на смену нехватке, царившей значительное время.