Notebookcheck

Оперативная память должна дешеветь ближайшие несколько месяцев

В Gartner считают, что на рынке DRAM создался избыток продукции, который может продлиться чуть ли не до середины 2020 года. Избыток DRAM совпал с избытком предложения твердотельных накопителей
Сергей Тарасов | 25/07/2019

Основные тезисы нового анализа рыночного положения способны порадовать покупателя и огорчить производителей. Сбудется ли прогноз? Если да, то к новогоднему периоду многие смогут порадовать свою систему расширением RAM.

  • В ближайшие месяцы ожидается падение прибыли от продаж. Снижение цены продукции для конечного пользователя может составить до 40 процентов и более.
  • В строй вводится всё больше производственных мощностей, в частности, в КНР. В то же время спрос вряд ли догонит избыток уже произведённой и производимой сейчас продукции раньше второй четверти 2020 года.
  • Избыток DRAM пришёл на смену нехватке, царившей значительное время.

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Сергей Тарасов, 2019-07-25 (Update: 2019-07-25)
Sergey Tarasov
Sergey Tarasov - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 