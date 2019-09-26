Китай организует производство собственной DRAM-памяти

Правительство Китая всячески поддерживает новые разработки, призванные снизить зависимость от технологий США. После выпуска процессоров Jhaoxin и видеокарт Jingjia Micro, Китай планирует выйти на рынок памяти, создав модули DRAM-памяти ChangXin, которые, как ожидается, будут доступны в 2020 году.

Хотя экономическая напряженность между США и Китаем заставила многих поверить в то, что кризис 2008 года может вернуться с удвоенной силой, есть и положительные моменты во всём, что происходит сейчас. С тех пор, как США повысила тарифы на экспорт и импорт в торговле с Китаем, последний всячески пытается уменьшить свою зависимость от товаров, импортируемых из США, особенно в сфере высоких технологий. В начале этого года китайское правительство с гордостью анонсировало свои первые отечественные компьютерные процессоры, да и новые графические ускорители уже находятся в разработке. К этому списку скоро можно будет добавить первые модули памяти, произведенные ChangXin Memory Technologies. Подобные разработки – это всегда отличная новость для пользователей, которые только выигрывают от повышения конкуренции и снижения цен.

ChangXin удалось получить от китайского правительства инвестирование в размере 21,1 млрд долларов плюс еще 2,5 млрд долларов для исследований, разработок и налаживания производства DRAM до 120 000 пластин в месяц. Начальный этап производства запланирован на конец 2019 года, к тому же компания надеется постоянно наращивать мощности в течение следующих лет.

Тем не менее, ChangXin столкнулась с некоторыми ограничениями, поскольку данный производитель может изготавливать свои модули DRAM только по 18-нм техпроцессу, в то время как крупные игроки, вроде Samsung, SK Hynix и Micron, используют 16/12-нм узлы. Эти три компании уже контролируют 95% рынка DRAM, так что ChangXin, очевидно, предстоит нелёгкая битва за место под солнцем. Тем не менее, если китайская компания предложит конкурентоспособные цены, то она, безусловно, получит свою долю рынка.

Конструкция DRAM, используемая ChangXin, по-видимому, основана на патентах немецкой компании Qimonda (разорившейся в 2009-м и закрытой в 2011-м), причём ChangXin гарантирует, что не нарушает никаких американских патентов на полупроводники. Ожидается, что первые коммерческие модули DRAM от ChangXin появятся на рынке в 2020 году. Интересно знать: смогут ли они спровоцировать снижение глобальных цен на память, которые потихоньку начинают расти?