Google и Huawei в сговоре: Google Pay работает на Mate 30, несмотря на отсутствие официальной сертификации

Установка приложений и сервисов Google на Mate 30 Pro

Если вы приобрели смартфон серии Mate 30 или планируете это сделать, то наверняка захотите узнать, как установить приложения Google на него. Ресурс 9to5google уже опубликовал руководство по этому вопросу. Мы кратко опишем основные шаги ниже:

Перейдите на Izplay.net с помощью установленного по умолчанию браузера и загрузите установщик Google-сервисов «Google Services Framework Installer»

После установки этого файла откройте магазин приложений Google Play Store и проверьте, можете ли вы войти в свою учетную запись Google. Если нет, то перезагрузите устройство и попробуйте войти снова

Перезапуск должен устранить проблему в большинстве случаев, после чего вы сможете войти в свою учетную запись Google и успешно начать использовать все службы Google

Магазин Google Play предоставит вам доступ ко всем ключевым приложениям Google, включая Gmail, Google Pay, Google Maps и YouTube, и многие другие. Некоторые из них могут не запуститься при первом открытии, но перезапуск, опять же, всё исправит.

Таким образом, становится очевидно, что Google и Huawei либо нашли какую-то лазейку, чтобы обеспечить серию Mate 30 доступом к приложениям и службам Google, либо же они вступили в сговор, чтобы обойти запрет, введённый нынешней администрацией США. В любом случае, это означает, что пользователям не придётся мучиться с получением root-прав в своих новеньких Mate 30, чтобы установить приложения и сервисы Google. Правда, данное решение может оказаться временным, поэтому мы не гарантируем, что этот метод будет работать всегда.