Google и Huawei в сговоре: Google Pay работает на Mate 30, несмотря на отсутствие официальной сертификации
Google, как компания из США, не может напрямую сотрудничать с Huawei, но оба гиганта, похоже, нашли обходной путь. В настоящее время новые устройства Huawei не могут получить сертификацию для использования Google-сервисов, в результате чего на устройствах серии Mate 30, по идее, нельзя установить Google Play Store, Gmail или Google Pay. И если ранее можно было загрузить эти приложения вместе со Службами Google на неподдерживаемые устройства, то теперь Службы Google предупреждают, что данное устройство не сертифицировано в базе Google, поэтому такие приложения, как Google Pay и даже некоторые сторонние приложения из Play-маркета – не будут работать. Кстати, некоторые бета-сборки могут столкнуться с той же проблемой, если производитель вовремя не сертифицирует их в Google.
This is Google Pay working on the #Mate30Pro. pic.twitter.com/sb0hvPzUdn— Damien Wilde (@iamdamienwilde) September 24, 2019
Как же это возможно?
Похоже, что Huawei установила небольшие мини-версии приложений Google на смартфоны серии Mate 30, которые после обновления предоставят полный доступ к Службам Google. Соответственно, SafetyNet, алгоритм, который распознает, является ли устройство сертифицированным Google, «пропускает» все смартфоны серии Mate 30, позволяя им использовать Google-приложения, такие как Google Pay. По словам главного редактора XDA Developers Мишаала Рахмана (Mishaal Rahman), Google, очевидно, занесла в белый список все устройства линейки Mate 30; однако многие люди опасались обратного, учитывая текущие проблемы, которые Huawei имеет с нынешнем правительством США.
To test, I compared SafetyNet status on:— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 24, 2019
1) Stock Pixel 2 XL fingerprint
2) Stock Mate 30 Pro fingerprint
3) Mate 30 Pro fingerprint with added typos
1 & 2 pass, but 3 fails. Ergo, SafetyNet recognizes the Mate 30 Pro when IIRC it shouldn't. Google just whitelisted it anyway. pic.twitter.com/2TimcUeS1U
Установка приложений и сервисов Google на Mate 30 Pro
Если вы приобрели смартфон серии Mate 30 или планируете это сделать, то наверняка захотите узнать, как установить приложения Google на него. Ресурс 9to5google уже опубликовал руководство по этому вопросу. Мы кратко опишем основные шаги ниже:
- Перейдите на Izplay.net с помощью установленного по умолчанию браузера и загрузите установщик Google-сервисов «Google Services Framework Installer»
- После установки этого файла откройте магазин приложений Google Play Store и проверьте, можете ли вы войти в свою учетную запись Google. Если нет, то перезагрузите устройство и попробуйте войти снова
- Перезапуск должен устранить проблему в большинстве случаев, после чего вы сможете войти в свою учетную запись Google и успешно начать использовать все службы Google
- Магазин Google Play предоставит вам доступ ко всем ключевым приложениям Google, включая Gmail, Google Pay, Google Maps и YouTube, и многие другие. Некоторые из них могут не запуститься при первом открытии, но перезапуск, опять же, всё исправит.
Таким образом, становится очевидно, что Google и Huawei либо нашли какую-то лазейку, чтобы обеспечить серию Mate 30 доступом к приложениям и службам Google, либо же они вступили в сговор, чтобы обойти запрет, введённый нынешней администрацией США. В любом случае, это означает, что пользователям не придётся мучиться с получением root-прав в своих новеньких Mate 30, чтобы установить приложения и сервисы Google. Правда, данное решение может оказаться временным, поэтому мы не гарантируем, что этот метод будет работать всегда.
Источник(и)
9to5google & @MishaalRahman (1) (2)