На выставке IFA 2019 компания Huawei представила Kirin 990 и Kirin 990 5G. Последний не только оснащён встроенным 5G-модемом, но также имеет увеличенные тактовые частоты процессора и новую архитектуру нейронного процессора – Da Vinci 2+1. Новая однокристальна система также получила 16-ядерный графический процессор Mali-G76 MP16, а сама она впервые появится в таких смартфонах, как Mate 30 и Mate 30 Pro.

Компания Huawei анонсировала процессор Kirin 990 на мероприятии IFA 2019, и, как и ожидалось, выпустила его отдельную версию с поддержкой 5G. Поскольку пока что не все регионы готовы к переходу на 5G, Huawei решила выпустить две версии Kirin 990 – 4G и 5G. Оба эти варианта почти идентичны, а их различия состоят в тактовых частотах, архитектуре нейронного процессора (ИИ-ускорителя) и, конечно, наличии модема 5G.

Kirin 990 основан на давно известном ядре Cortex-A76

Хотя Samsung первая анонсировала Exynos 980 со встроенным модемом 5G, похоже, что именно Huawei первой поставит на поток свой Kirin 990 5G в предстоящем Mate 30 (Pro 5G?). Китайский производитель изготавливает эту однокристальную систему по 7-нм техпроцессу FinFET+EUV на мощностях TSMC с общим числом транзисторов 10,3 млрд (это касается 5G-версии, поскольку у Kirin 990 всего ~8 млрд транзисторов).

Оба варианта Kirin 990 имеют одинаковую конфигурацию, но разные частоты. В Kirin 990 5G присутствуют: 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, ещё 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1,95 ГГц, тогда как у Kirin 990 – одна из пар Cortex-A76 работает на частоте 2,09 ГГц, а кластер Cortex-A55 – на 1,86 ГГц. Обе системы используют один и тот же 16-ядерный графический процессор Mali-G76 MP16 с частотой 700 МГц и поддерживают память LPDDR4-4266 с кешем, обладающим низкой задержкой.

Huawei заявила, что новейшая микроархитектура ARM Cortex-A77, изготовленная TSMC по 7-нм техпроцессу пока не обладает необходимыми частотами, что заставило компанию отдать предпочтение A76, которая может работать на более высоких частотах. К тому же, по словам Huawei, энергоэффективность A76 и A77 почти одинаковая.

Нейронный процессор на базе Da Vinci

Huawei перешла от ИИ-ускорителей произведённых компанией Cambricon к собственной новой архитектуре Da Vinci. Последняя является конфигурацией big.LITTLE: два «сильных» («big») ядра исполняют операции INT8 и FP16, что обеспечивает более быстрый вывод, в то время как «слабое» («LITTLE») ядро ​​используется для менее сложных задач ИИ, таких пробуждение с помощью голоса или быстрая зарядка. Архитектура Da Vinci полностью совместима с нейросетевым программным интерфейсом (или NNAPI), т.е. Android (или ОС на базе Android) сможет показать на ней все свои возможности. Huawei уже подготовила пакет программ для большинства доступных нейронных сетей.

Таким образом, Kirin 990 5G получает компоновку ядер 2+1 Da Vinci, тогда как у Kirin 990 она состоит из 1+1. Будет интересно посмотреть, как Huawei и сторонние разработчики используют возможности ИИ в приложениях и специальных функциях устройства.

Модем Balong 5G SA+NSA

Huawei не вдавалась в детали, касающиеся интегрированного модема 5G, но сказала, что он будет поддерживать как неавтономный (NSA), так и автономный (SA) 5G. Компания заявила, что Kirin 990 5G на 20% энергоэффективнее, чем внешние 5G-модемы от Qualcomm и Exynos.

Kirin 990 и Kirin 990 5G появятся в смартфонах Huawei и Honor уже в 2020 году. Первое знакомство с Kirin 990 произойдёт через Mate 30 и Mate 30 Pro, анонс которых запланирован на мероприятии в Мюнхене 19 сентября. Kirin 990 5G вполне может быть использован в более поздних устройствах, если инфраструктура 5G уже будет достаточно развита.