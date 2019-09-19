Серия Huawei Mate 30: прощайте Google-сервисы

Huawei, как и было запланировано, представила свою последнюю линейку флагманских фаблетов сегодня в Германии. Смартфоны работают на новом процессоре Kirin 990, поэтому имеются также 5G-варианты устройств. Однако полное отсутствие приложений и сервисов Google в EMUI 10 оказалось неизбежным.

Серия Huawei Mate 30 была официально представлена ​​сегодня (19 сентября 2019 года) в ходе презентации, проведённой генеральным директором компании Ричардом Ю (Richard Yu). Среди приемников Mate 20 и 20 Pro нашлось место и 5G-устройству, работающему на соответствующем варианте Kirin 990. Сами фаблеты выглядят так, как и показывали множество утечек и рендеров.

Устройства получили тройные камеры с сенсорами 40+8+16 MП, либо с 40+8+40 MП, хотя в Pro-версиях добавлены также трёхмерные времяпролётные датчики (TOF), как к основной, так и к фронтальной камере для измерения глубины. Кроме того, Mate 30 Pro имеет «профессиональную» 32-МП селфи-камеру, а стандартная модель ограничилась 24-МП камерой и 6,62-дюймовым FHD экраном. Продвинутый вариант получил 6,53-дюймовый дисплей с вырезом и 88-градусным изгибом по обоим сторонам (хотя его разрешение такое же – FHD).

Устройства серии Mate 30 будут работать на EMUI 10 (а не на Harmony OS, как утверждали некоторые слухи); ОС создана на основе Android 10. Её новый пользовательский интерфейс включает в себя поддержку постоянно включенного дисплея, новую расцветку «Morandi» (несмотря на то, что, теоретически, этот маркетинговый термин позаимствован у OnePlus), а также популярный нынче тёмный режим. Однако, как многие и ожидали, сервисов Google Play нет, и, следовательно, нет таких «стандартных» приложений, как Карты, Chrome или Фотографии.

Ричард Ю осветил этот вопрос в конце шоу, заявив, что серия Mate 30 действительно потеряла доступ к мобильным сервисам компании Google (или, как их ещё называют, «GMS»), поэтому они будут заменены аналогичными «HMS» в новых телефонах.

Генеральный директор заявил, что, Huawei уже создаёт приложения, которые заменяют «стандартные» программы один к одному и широко используются, поэтому легко могут предложить конкурентоспособный пользовательский опыт прямо сейчас. Например, по оценкам Huawei, её фирменным браузером пользуются 200 миллионов пользователей в месяц.

Странно, что Ричард Ю не упомянул о доступности линейки Mate 30 на данный момент. Тем не менее, европейские цены были опубликованы ранее: Mate 30, очевидно, получит одну конфигурацию 8 ГБ/128 ГБ за €799 евро (около $883), а Mate 30 Pro в варианте 8 ГБ/256 ГБ будет стоить €1099 (~$1215), тогда как то же устройство с поддержкой 5G увеличится в цене ещё на €100 ($111). Смартфоны доступны в чёрном (Black), серебристом (Space Silver), пурпурном (Cosmic Purple) и изумрудно-зелёном (Emerald Green) цветах.