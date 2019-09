Apple iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max: краткий обзор первых отзывов о смартфонах

Наша команда уже работает над обзорами iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, но, поскольку это живые обзоры, то они, как правило, занимают около недели. Поэтому пока что рекомендуем ознакомиться с ранними мини-обзорами, которые помогут вам составить представление о серии iPhone 11, прежде чем появятся более подробные обзоры каждого из трёх устройств.

Engadget

Общее мнение от Engadget таково, что iPhone 11 предлагает достаточный для большинства людей функционал, а Крис Веласко (Chris Velazco) озаглавил свой обзор iPhone 11 следующими словами: «Так хорош, что вам (вероятно) не понадобится Pro-версия» (англ. «So good you (probably) don't need the Pro»). Также автор утверждает, что iPhone 11 Pro и Pro Max «лучше, но они не новаторские». Безусловно, у них есть некоторые преимущества перед iPhone 11, например, более высокое разрешение и лучшие дисплеи. Тем не менее, Engadget отмечает, что разница в цене между сериями iPhone 11 Pro и iPhone 11 привлекает внимание к той самой разнице в возможностях. Веласко заявил, что телеобъективы и сверхширокоугольные камеры не оправдывают ожиданий, поскольку они не могут отснять сцены настолько же подробно, как основная камера. Тем не менее, автор хвалит все три устройства за возможности их камер, а также срок службы батареи и производительность.