Apple iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max: краткий обзор первых отзывов о смартфонах
Наша команда уже работает над обзорами iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 и iPhone 11 Pro, но, поскольку это живые обзоры, то они, как правило, занимают около недели. Поэтому пока что рекомендуем ознакомиться с ранними мини-обзорами, которые помогут вам составить представление о серии iPhone 11, прежде чем появятся более подробные обзоры каждого из трёх устройств.
Engadget
Общее мнение от Engadget таково, что iPhone 11 предлагает достаточный для большинства людей функционал, а Крис Веласко (Chris Velazco) озаглавил свой обзор iPhone 11 следующими словами: «Так хорош, что вам (вероятно) не понадобится Pro-версия» (англ. «So good you (probably) don't need the Pro»). Также автор утверждает, что iPhone 11 Pro и Pro Max «лучше, но они не новаторские». Безусловно, у них есть некоторые преимущества перед iPhone 11, например, более высокое разрешение и лучшие дисплеи. Тем не менее, Engadget отмечает, что разница в цене между сериями iPhone 11 Pro и iPhone 11 привлекает внимание к той самой разнице в возможностях. Веласко заявил, что телеобъективы и сверхширокоугольные камеры не оправдывают ожиданий, поскольку они не могут отснять сцены настолько же подробно, как основная камера. Тем не менее, автор хвалит все три устройства за возможности их камер, а также срок службы батареи и производительность.
Wall Street Journal
WSJ несколько иначе подошёл к обзору iPhone 11, взяв его с собой на выставку New York Renaissance Faire. Видеоотчёт, снятый в итоге, получился более интересным, на наш взгляд, чем во всех других обзорах ниже. WSJ так же уделил внимание камерам трёх новых iPhone: не только с точки зрения фото, но и видео. Джоанна Стерн (Joanna Stern), технический обозреватель WSJ, отмечает, что, хотя серия iPhone 11 делает фотографии лучше, чем предшественники, всё-таки есть куда расти. В частности, Стерн заметила наличие проблем с портретным режимом и новым ночным режимом. Последний плохо фиксирует движущиеся объекты, та же проблема присутствует и в автоматическом режиме; стабилизация во время езды на лошади тоже пока работает неидеально.
Der Spiegel
Напротив, Der Spiegel, немецкий веб-сайт и газета, был не особо удовлетворён временем работы батареи, в отличии от других обозревателей. Его тесты показали, что прирост автономности iPhone 11 и Pro Max, как правило, составлял от тридцати минут до часа в сравнении с их предшественниками, а это – значительно ниже того, что Apple обещала во время запуска. Новый ночной режим и замедленная съёмка на фронтальную камеру, которую Apple называла «Slofies», были приняты так же прохладно, как и отсутствие адаптера для быстрой зарядки в комплекте к iPhone 11. Несмотря на это, Der Spiegel из трёх новинок Apple рекомендует именно iPhone 11, главным образом из-за цены. Мы добавили видеообзор ниже, правда, он на немецком языке.
Pocket-lint: обзор-сравнение ночного режима
Откинув прочие характеристики, Pocket-lint опубликовал сравнение ночных режимов iPhone 11 Pro Max, Pixel 3 XL и Huawei P30 Pro. В итоге лучшим в соотношении «цена-качество» (и с точки зрения фотовозможностей при слабом освещении) был признан последний из троицы. Мы ожидаем, что Google также улучшит функционал в новом Pixel 4. В целом, Pocket-lint считает все три устройства превосходными для ночной съёмки, причём P30 Pro неплохо справляется с задачей даже в обычном автоматическом режиме. IPhone 11 Pro Max не отстает от конкурентов, со своим специальным ночным режимом, правда его снимки получаются чуть более тёмными.
TechCrunch: Диснейленд в ночи
Тем временем TechCrunch отправился в Диснейленд для сравнения представителей двух серий смартфонов: iPhone 11 и iPhone XS. Ресурс также сфокусировался на новом автоматическом ночном режиме. Но, кроме того, TechCrunch предоставил для сравнения два параллельно снятых видео (см. ниже), которые мы рекомендуем воспроизводить в 4K, поскольку это именно в этом разрешении они и были записаны.
В отличии от Der Spiegel, TechCrunch подтвердил заявленное на презентации время работы iPhone 11. Обозреватель также утверждает, что Face ID теперь работает лучше, и что ночной режим не распространятся на ультраширокоугольные объективы iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Тем не менее, TechCrunch хвалит сверхширокоугольные датчики за их видеовозможности, которые вы можете оценить ниже. Также ресурс подчеркнул наличие улучшений в качестве портретных фотографий, если сравнивать его с предшественником. Кстати, TechCrunch, как и Engadget, заключает, что iPhone 11, вероятно, удовлетворит запросы большинства людей.
Источник(и):
Der Spiegel, Engadget (1) (2), Pocket-lint, TechCrunch, Wall Street Journal