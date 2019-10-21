Прошла почти неделя с тех пор, как Google представила линейку Pixel 4 в Нью-Йорке, но до сих пор не понятно, о чём думал производитель, создавая младшую версию – собственно Pixel 4. Некоторые решения компании до того смешны и неуместны, что кажется будто всё это – один большой розыгрыш.

Менее недели назад Google представила новейшие Pixel 4 и Pixel 4 XL. Впрочем, подробности о них, как и о прочих проектах данной компании, утекли в Сеть задолго до официальной презентации. И даже при таком раскладе Google удалось разочаровать пользователей.

Аппаратные средства Pixel, как обычно – посредственные. Если в Pixel 2 отказались от разъёма для наушников, аргументируя это тем, что «Apple тоже так сделала!», то Pixel 3 вообще отличился минимальными (или вовсе никакими) аппаратными улучшениями по сравнению с предшественником.

Вряд ли причиной этого является то, что Google, в первую очередь, разработчик программного обеспечения (а уж потом техники), или что у компании есть очевидные проблемы с управлением своими проектами, но факт остаётся фактом: продукция Google неизменно отстаёт от конкурентов, и Pixel 4 демонстрирует это ярче, чем когда-либо.

Загадочная история Pixel 4

Проблема Google Pixel 4 заключается в том, что это просто не слишком хороший телефон. Он не откровенно плох, но и не замечателен. Можно случайным образом выбрать флагман любого другого производителя, и 100% он будет лучше. Или, по крайней мере, предложит значительно больше за те же деньги.

Младшая модель линейки Pixel 4 – главный объект критики, хотя и у Pixel 4 XL своих проблем хватает. Итак, Pixel 4 получил 5,7-дюймовый дисплей FHD+ 90 Гц, и, в довесок к нему, Google почему-то посчитала целесообразным оснастить смартфон аккумулятором на 2800 мАч – ёмкостью даже меньше, чем в модели Pixel 3 с частотой обновления экрана 60 Гц.

Конечно, частота 90 Гц не является постоянной, да и программное обеспечение может быть серьезно оптимизировано, но это не решает причину проблемы. Если нужно продлить срок службы батареи, просто вставьте аккумулятор большей ёмкости, а то, что установили в Pixel 4 язык не поворачивается назвать «достаточным».

LG G8 имеет 6,1-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3500 мАч; iPhone 11 Pro оснащён 5,8-дюймовым экраном плюс аккумулятором ёмкостью 3046 мАч; Samsung Galaxy S10e с 5,7-дюймовым дисплеем получил свои 3000 мАч. Даже Pixel 3a с меньшим 5,6-дюймовым экраном удостоился «батарейки» на 3000 мАч. При этом ни в одной из вышеперечисленных моделей нет дисплея с частотой 90 Гц, который потребляет куда больше энергии, чем аналог на 60 Гц. Вопрос: о чём думали создатели Pixel 4?