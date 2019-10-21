Мнение | Google Pixel 4 похож на неудачную шутку
Менее недели назад Google представила новейшие Pixel 4 и Pixel 4 XL. Впрочем, подробности о них, как и о прочих проектах данной компании, утекли в Сеть задолго до официальной презентации. И даже при таком раскладе Google удалось разочаровать пользователей.
Аппаратные средства Pixel, как обычно – посредственные. Если в Pixel 2 отказались от разъёма для наушников, аргументируя это тем, что «Apple тоже так сделала!», то Pixel 3 вообще отличился минимальными (или вовсе никакими) аппаратными улучшениями по сравнению с предшественником.
Вряд ли причиной этого является то, что Google, в первую очередь, разработчик программного обеспечения (а уж потом техники), или что у компании есть очевидные проблемы с управлением своими проектами, но факт остаётся фактом: продукция Google неизменно отстаёт от конкурентов, и Pixel 4 демонстрирует это ярче, чем когда-либо.
Загадочная история Pixel 4
Проблема Google Pixel 4 заключается в том, что это просто не слишком хороший телефон. Он не откровенно плох, но и не замечателен. Можно случайным образом выбрать флагман любого другого производителя, и 100% он будет лучше. Или, по крайней мере, предложит значительно больше за те же деньги.
Младшая модель линейки Pixel 4 – главный объект критики, хотя и у Pixel 4 XL своих проблем хватает. Итак, Pixel 4 получил 5,7-дюймовый дисплей FHD+ 90 Гц, и, в довесок к нему, Google почему-то посчитала целесообразным оснастить смартфон аккумулятором на 2800 мАч – ёмкостью даже меньше, чем в модели Pixel 3 с частотой обновления экрана 60 Гц.
Конечно, частота 90 Гц не является постоянной, да и программное обеспечение может быть серьезно оптимизировано, но это не решает причину проблемы. Если нужно продлить срок службы батареи, просто вставьте аккумулятор большей ёмкости, а то, что установили в Pixel 4 язык не поворачивается назвать «достаточным».
LG G8 имеет 6,1-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3500 мАч; iPhone 11 Pro оснащён 5,8-дюймовым экраном плюс аккумулятором ёмкостью 3046 мАч; Samsung Galaxy S10e с 5,7-дюймовым дисплеем получил свои 3000 мАч. Даже Pixel 3a с меньшим 5,6-дюймовым экраном удостоился «батарейки» на 3000 мАч. При этом ни в одной из вышеперечисленных моделей нет дисплея с частотой 90 Гц, который потребляет куда больше энергии, чем аналог на 60 Гц. Вопрос: о чём думали создатели Pixel 4?
В этом и заключается главная проблема Google Pixel 4: он выглядит просто несолидно на фоне конкурентов. Galaxy S10e будучи дешевле на 50 долларов, получил большую ёмкость аккумулятора и в два раза больше памяти. Даже IPhone 11 предлагает лучшее соотношение цены и качества, как бы странно это ни звучало. Предложения Apple – это не лучший пример ценообразования, но если даже они обставили Pixel 4, то Google стоит призадуматься во что она вкладывает свои средства.
Тем не менее, даже это не самая страшная из всех проблем новых телефонов Google.
Камеры
Что ж, давайте поговорим о камерах Pixel 4 и отсутствующем сверхширокоугольном объективе, например. Другие производители давно комплектуют свои устройства тремя камерами, но, похоже, Google не получала уведомлений об этом.
И до того, как посыпятся комментарии в стиле: «Но Pixel 4 в любом случае делает потрясающие снимки!», стоит напомнить, что речь идёт не о фиксации изображения, а скорее о его обработке. Да и тут камеры Pixel 4 едва ли сделали шаг вперёд.
Не говоря уже о том, что Pixel 4 не способен снимать видео в 4K с 60 к/с. По правде говоря, за Pixel уже закрепилась репутация смартфонов с плохими видеовозможностями, а Pixel 4 ничего не предлагает, чтобы исправить ситуацию, т.к. Google полностью проигнорировала эту проблему на презентации. Компания позиционирует Pixel 4 как камерофон, но Apple, похоже, уже догнала и перегнала его с помощью своей последней линейки IPhone 11.
Что касается других недостатков Pixel 4:
- Программа обмена старых устройств смешна
- Смартфоны «застряли» на памяти UFS 2.1, когда конкуренты перешли на UFS 3.0
- Минимальная конфигурация хранилища – всего 64 ГБ (нефлагманский подход)
- В комплектации нет наушников
- Google прекратила создавать несжатые резервные копии снимков со смартфона на сервере Google Фото.
Тем не менее, самая большая проблема - это цены. За $800 потенциальному покупателю гораздо выгоднее купить Galaxy S10+, iPhone 11 или OnePlus 7T. Конечно, Pixel 4 может оставаться смартфоном с лучшей в мире компактной камерой, отличным дисплеем и самыми быстрыми обновлениями Android, которые будут приходить своевременно в течении ближайших трёх лет. Но всё остальное в этом устройстве оставляет желать лучшего, так что его сложно рассматривать серьёзно.
Не всем понравился Galaxy Note 10, но он – настоящий шедевр по сравнению с Pixel 4. Да, Note 10 тоже не лучший релиз Samsung, но претензии к нему больше связаны с необходимостью поддерживать репутацию линейки Galaxy Note. Pixel 4 не нужно соответствовать репутации с одной стороны, а с другой – так и не удалось найти свой путь.
Ожидайте наш полный обзор Pixel 4, чтобы увидеть его реальную производительность по сравнению с конкурентами.