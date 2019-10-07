Утечка характеристик Google Pixel 4 и 4 XL открыла небольшую проблему в грядущей новинке

Линейка Google Pixel 4 будет анонсирована через неделю. Новая утечка обнародовала некоторые ранее неизвестные подробности о телефонах, а одна их характеристик меньшего Pixel 4 может заставить фанатов поволноваться.

Анонс Pixel 4 и 4 XL запланирован на 15 октября в Нью-Йорке, но пока мы знаем не слишком много об этих устройствах. Хотя в Сети появилось достаточно инсайдерских сведений, касающихся Pixel 4 XL, не похоже, чтобы Google пыталась как-то воспрепятствовать этим утечкам. В последней из них, наконец-то, обнаружились характеристики младшей модели – Pixel 4.

Оба устройства серии Pixel 4 будут работать на Snapdragon 855. Это уже было известно из многочисленных утечек Pixel 4 XL. Snapdragon 855+, конечно, немного более мощный процессор, но Snapdragon 855, в целом, отличный выбор.

Pixel 4 и 4 XL будут иметь больше оперативной памяти (6 ГБ) по сравнению с предыдущим поколением Pixel (4 ГБ). Будет две конфигурации хранилища: 64 ГБ и 128 ГБ. Впервые Google оснастит смартфоны двойной камерой, состоящей из 12-МП основного датчика и 16-МП телеобъектива. Кроме того, устройства получат: стереодинамики, разъём USB-C и чип безопасности Google Titan M.

Pixel 4 XL будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем QHD+ 90 Гц и аккумулятором на 3700 мАч. Pixel 4, правда, будет не столь большим: устройство получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением FHD+. К счастью, частота обновления экрана составит те же 90 Гц, а вот аккумулятор будет урезан – всего 2800 мАч.

В Pixel 3 XL ёмкость аккумулятор составляла 3430 мАч, поэтому 3700 мАч в Pixel 4 XL – это шаг вперёд, пусть и небольшой. А вот Pixel 4, наоборот, проигрывает предшественнику со своими 2800 мАч против 2915 мАч в Pixel 3.

Этот шаг производителя неясен нам. Дисплей на Pixel 4 больше, а с частотой 90 Гц он и подавно будет расходовать больший заряд. У Google нет причин уменьшать аккумулятор на флагмане. Ёмкость 2800 мАч явно недостаточна в наши дни, а для поддержки работы дисплея на 90 Гц – и вовсе абсурдна.