Notebookcheck

Приложение VMOS помогло запустить Google Play на Huawei Mate 30

Магазин Google Play, работающий внутри VMOS на Huawei Mate 30. (Источник: Hokoonho/Youtube)
Магазин Google Play, работающий внутри VMOS на Huawei Mate 30. (Источник: Hokoonho/Youtube)
Отсутствие сервисов Google Play на Huawei Mate 30 заставило задуматься большинство поклонников бренда о целесообразности покупки данного смартфона. Однако, VMOS может исправить сложившуюся ситуацию.
Craig Ward | 14/10/2019
Android ARM Chinese Tech планшетофоны телефоны сенсорный

Обновлено: мы уточнили название инструмента – VMOS.

В нашем обзоре Huawei Mate 30 мы несколько раз упомянули о неспособности смартфона запустить сервисы Google Play. Обходной путь, который появился в конце сентября, был перекрыт через несколько дней, а пользователи вернулись к исходной точке. На смартфоны по-прежнему можно загрузить сторонние приложения (через apk-файлы из других источников), которые не имеют отношения к сервисам Google, но доступ к магазину приложений закрыт, что является большой проблемой для широкого распространения Huawei Mate 30.

Это как раз та ниша, которую VMOS намеревается заполнить. VMOS – это приложение для Android, которое представляет собой виртуальную машину, запускающую ещё один Android внутри вашей ОС. После загрузки вторая ОС работает в полноэкранном режиме и с ней можно взаимодействовать, как если бы она была установлена непосредственно на оборудовании. Наверняка со временем обнаружатся и недостатки данного решения, так как две операционные системы будут совместно одновременно использовать аппаратные ресурсы. Также необходимо учесть затраты на виртуализацию.

После запуска VMOS можно сжать до небольшого окна и перемещать по экрану, либо размещать поверх других приложений. Соответственно, приложения Google можно использовать почти таким же образом, как оно работало на EMUI 10.

У готовых виртуальных машин есть свои проблемы, и самая большая из них – связана с безопасностью. Когда вы используете чужую виртуальную машину, вам приходиться довериться источнику (в вопросе удалённого доступа, записи ключей и т.д.).

VMOS – это способ получить сервисы Google на Huawei Mate 30 прямо сейчас. Однако, если вы привыкли к сервисам Google в их обычном виде и не хотите переходить на альтернативы, то Mate 30 будет не лучшим выбором, пока торгово-экономическая ситуация не изменится.

Примечание. С NotebookCheck связался представитель VMOS, который заявил, что производительность стабильная, но мы сами пока что не протестировали VMOS ни на одном устройстве.

Источник(и)

VMOS

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Craig Ward, 2019-10-14 (Update: 2019-10-14)

 