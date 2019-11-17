Huawei снова получит временное разрешение для входа на рынок США

Несмотря на продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, Huawei получила небольшую отсрочку в виде генеральной лицензии, позволяющей американским фирмам заключать сделки с китайским телекоммуникационным гигантом. Срок действия этой лицензии истекает уже в понедельник, но источники, знакомые с этим вопросом, утверждают, что Министерство торговли США продлит её ещё на шесть месяцев.

Во время торговой войны между США и Китаем Huawei была в эпицентре внимания. Сегодня перспективы второго по величине в мире производителя смартфонов стали несколько лучше. Временная генеральная лицензия позволяет некоторым предприятиям США вести дела с Huawei; и эта лицензия может быть продлена на шесть месяцев.

Huawei была одной из нескольких китайских фирм, которая попала в чёрный список США ещё в мае, после чего американским компаниям было запрещено что-либо продавать или покупать у Huawei. Однако в августе Министерство торговли США предоставило временную генеральную лицензию, которая позволила осуществлять ряд деловых операций между Huawei и компаниями из США. Срок действия этой лицензии истекает уже завтра – 18 ноября. Согласно источникам сайта Politico, которыми являются два лица, знакомые с этим вопросом, Министерство торговли США продлит это соглашение ещё на шесть месяцев.

Хотя лицензия и позволит некоторым американским компаниям сотрудничать с Huawei, всё не так радужно, как может показаться. Например, Qualcomm и Intel по-прежнему не смогут вести дела с вышеупомянутой китайской компанией. Вместо этого лицензия была предоставлена небольшим телекоммуникационным компаниям, которые, по большей части, полагаются на инфраструктуру, созданную Huawei.

Лицензия позволяет таким компаниям получать обновления программного обеспечения, а также доступ к новому оборудованию. Более того, благодаря ей операторы сотовой связи могут предоставлять обновления поддерживаемым смартфонам Huawei. Тем не менее, производители чипов по-прежнему не имеют права продавать свою продукцию Huawei, что выглядит не вполне справедливо, поскольку экспорт оборудования не представляет угрозы для национальной безопасности.