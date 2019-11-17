Notebookcheck

Huawei снова получит временное разрешение для входа на рынок США

Несмотря на продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, Huawei получила небольшую отсрочку в виде генеральной лицензии, позволяющей американским фирмам заключать сделки с китайским телекоммуникационным гигантом. Срок действия этой лицензии истекает уже в понедельник, но источники, знакомые с этим вопросом, утверждают, что Министерство торговли США продлит её ещё на шесть месяцев.
Sam Medley | 17/11/2019
Android 5G ARM бизнес Cyberlaw Fail Internet of Things (IoT) Security

Во время торговой войны между США и Китаем Huawei была в эпицентре внимания. Сегодня перспективы второго по величине в мире производителя смартфонов стали несколько лучше. Временная генеральная лицензия позволяет некоторым предприятиям США вести дела с Huawei; и эта лицензия может быть продлена на шесть месяцев.

Huawei была одной из нескольких китайских фирм, которая попала в чёрный список США ещё в мае, после чего американским компаниям было запрещено что-либо продавать или покупать у Huawei. Однако в августе Министерство торговли США предоставило временную генеральную лицензию, которая позволила осуществлять ряд деловых операций между Huawei и компаниями из США. Срок действия этой лицензии истекает уже завтра – 18 ноября. Согласно источникам сайта Politico, которыми являются два лица, знакомые с этим вопросом, Министерство торговли США продлит это соглашение ещё на шесть месяцев.

Хотя лицензия и позволит некоторым американским компаниям сотрудничать с Huawei, всё не так радужно, как может показаться. Например, Qualcomm и Intel по-прежнему не смогут вести дела с вышеупомянутой китайской компанией. Вместо этого лицензия была предоставлена небольшим телекоммуникационным компаниям, которые, по большей части, полагаются на инфраструктуру, созданную Huawei.

Лицензия позволяет таким компаниям получать обновления программного обеспечения, а также доступ к новому оборудованию. Более того, благодаря ей операторы сотовой связи могут предоставлять обновления поддерживаемым смартфонам Huawei. Тем не менее, производители чипов по-прежнему не имеют права продавать свою продукцию Huawei, что выглядит не вполне справедливо, поскольку экспорт оборудования не представляет угрозы для национальной безопасности.

Источник(и)

Politico

Ещё по теме

Рекламный постер, намекающий на анонс MatePad. (Источник: Weibo)
25 ноября компания Huawei, скорее всего, объявит о выходе MatePad Pro 16/11/2019
Теперь у Kirin 990 появится преемник на базе ARM. (Источник: HiSilicon)
Huawei и ARM продолжат техническое сотрудничество в изготовлении чипов Kirin 26/10/2019
Магазин Google Play, работающий внутри VMOS на Huawei Mate 30. (Источник: Hokoonho/Youtube)
Приложение VMOS помогло запустить Google Play на Huawei Mate 30 14/10/2019
Сервисы Google работают на Mate 30 Pro без root-прав, несмотря на санкции США в отношении Huawei. (Источник: 9to5google)
Google и Huawei в сговоре: Google Pay работает на Mate 30, несмотря на отсутствие официальной сертификации 27/09/2019
Продажи Apple iPhone сокращаются, и, вскоре, на третьем месте среди производителей смартфонов может оказаться уже компания Xiaomi. (Изображение: Apple)
Аналитика: продажи смартфонов Huawei и Samsung увеличились во втором квартале, а Xiaomi вскоре может обогнать Apple 28/08/2019
Кажется, проблемы Huawei приобретают катастрофический масштаб. (Изображение: Getty Images)
Линии по производству смартфонов Huawei остановились 02/06/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 11 > Huawei снова получит временное разрешение для входа на рынок США
Sam Medley, 2019-11-17 (Update: 2019-11-17)

 