Huawei и ARM продолжат техническое сотрудничество в изготовлении чипов Kirin

У Huawei наконец-то есть причина для радости после нескольких месяцев плохих новостей и попадания в «чёрный список» США. Несмотря на то, что устройства данного производителя до сих пор не имеют права на установку служб Google, компания ARM согласилась на продолжение сотрудничества с Huawei.

С тех пор, как Huawei в мае попала в список организаций, торговля с которыми запрещена в США, компании пришлось повременить со своими планами захвата лидерства на рынке смартфонов. Успев завоевать второе место среди производителей смартфонов в мире (при этом выпустив свой первый смартфон в 2009 году), китайский гигант столкнулся с запретом на сотрудничество с американскими корпорациями, включая Google, Intel, Qualcomm, Microsoft и даже британскую ARM. Несмотря на это компании удалось запустить как новые смартфоны, так и ноутбуки. Однако новая линейка Huawei Mate 30, получила «урезанную» версию Android без сервисов Google, а новые Matebook работают на Linux.

Huawei также производит собственную полупроводниковую продукцию через дочернюю компанию HiSilicon, которая на базе поставок ARM создает чипсеты Kirin для большинства своих смартфонов. Вместе с запретом США ARM также объявила, что прекратит поставки своих процессоров для Huawei, что поставило под угрозу всё производство смартфонов. Теперь эта угроза исчезла, поскольку юристы ARM подтвердили, что применяемые технологии считаются британскими, поэтому их можно продолжать передавать Huawei и HiSilicon.

Новейшим чипсетом HiSilcon для смартфонов Huawei топового класса является Kirin 990 на базе ARM Cortex-76, который установлен на Mate 30 и даже на Honor Vera30. Он конкурирует как с уже вышедшими Qualcomm Snapdragon 855 и Samsung Exynos 9825, так и с грядущими однокристальными системами, такими как Snapdragon 865 и Exynos 980, которые основаны на новых разработках ARM, в т.ч. – на ядрах Cortex-A77. Несмотря на то, что Huawei сама готова выпускать новый Kirin на базе Cortex-A77 с графическим процессором ARM Valhall, отставание компании от конкурентов всё же даст о себе знать.