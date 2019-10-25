Samsung представила высокопроизводительный чипсет Exynos 990, предназначенный для Galaxy S11

Samsung официально объявила об однокристальной системе Exynos 990 и новом 5G-модеме Exynos Modem 5123. Ожидается, что обе новинки появятся в линейке Samsung Galaxy S11 и других высокопроизводительных устройствах компании в 2020 году.

Samsung показала миру свой новый высококачественный чипсет Exynos 990, предназначенный для Galaxy S11. Новый восьмиъядерный процессор производится по тому же 7-нм техпроцессу с применением фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), что и Exynos 9825 из линейки Galaxy Note 10. Вопреки слухам о том, что Samsung собирается отказаться от своих собственных ядер, Exynos 990 получил два ядра M5 следующего поколения, сделанных под заказ на основе ARM Cortex A77. Чипсет также оснащён двумя ядрами Cortex A76 и четырьмя ядрами Cortex A55 с низким энергопотреблением для повседневной работы. Exynos 990 также поддерживает частоту обновления экрана до 120 Гц, т.е. пользователи S11 могут рассчитывать на удвоение текущей частоты обновления дисплея на будущих устройствах Samsung.

В целом, благодаря четырём новым ядрам производительность, как ожидается, вырастет не менее чем на 20% по сравнению с Exynos 9820. Exynos 990 также является первым чипсетом с графическим процессором ARM Mali G77 MP11, который имеет микроархитектуру ARM Valhall, обеспечивающую прирост производительности на 20%. Данная однокристальная система – одна из первых получила поддержку LPDDR5 памяти с тактовой частотой до 2740 МГц. Кроме того, Exynos 990 включает в себя новый двухъядерный нейронный процессор для приложений, использующих искусственный интеллект, например, для создания фотоэффектов.

Интересно, что в новом чипсете нет встроенного модема (в отличии от представленного чуть ранее Exynos 980), так что Samsung выпустила новый модем 5G Exynos Modem 5123 отдельно. Он также изготовлен по 7-нм техпроцессу. Samsung планирует добавить поддержку 5G на все свои топовые смартфоны в следующем году. Новый модем поддерживает «практически все 5G-сети, от частот ниже 6 ГГц и диапазона mmWave до 5G GSM/CDMA, а также 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE…». При выборе 5G-сети модем обеспечит скорость загрузки до 7,35 Гбит/с.

Теперь появился ещё один повод для того, чтобы с нетерпением ожидать запуска Galaxy S11 в начале следующего года.