Последнее обновление добавило в Samsung Galaxy A70s «Подключение к Windows»

Samsung выпустила обновление программного обеспечения для Galaxy A70s, в котором появилась возможность использовать Link to Windows (Подключение к Windows), а также подключать наушники через порт USB type C. Октябрьский патч также содержит общие обновления для стабильности и безопасности системы.

A70s – это недавнее обновление Samsung Galaxy A70, в которое добавлен новейший 64-МП сенсор ISOCELL Bright от Samsung. В настоящее время устройство получает прошивку от производителя по воздуху. Файл-обновление размером 316 МБ позволит A70s войти в короткий список смартфонов, поддерживающих работу с Windows.

Эта функция – итог сотрудничества Samsung с Microsoft, она присутствует на таких устройствах 2019 года, как: Note 10, S10 и Galaxy Fold. По сути, «Подключение к Windows» вытеснило более старую функцию «Ваш телефон», благодаря которой смартфоны на ОС Android могут координировать свои действия с ПК на ОС Windows через Bluetooth для обеспечения, например, отображения действий/информации с экрана смартфона на компьютере в режиме реального времени.

«Подключение к Windows» предлагает то же самое, хотя использует для сопряжения Wi-Fi и предоставляется эксклюзивно для устройств Samsung. Обновление Galaxy A70s (известное как A707FDDU1ASK1) действительно заменяет приложение «Ваш телефон» новой функцией в пользовательском интерфейсе устройства.

Новый патч также даёт возможность подключать наушники к смартфону через USB type C (хотя, как ни странно, устройство итак имеет 3.5-мм разъём), а также несёт в себе обновление безопасности. Тем не менее, смартфон всё так же остаётся на One UI 1.1, основанной на Android Pie (9.0).