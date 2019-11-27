А вы заинтересованы в Samsung Galaxy Tab Fold?

Инвестировав миллионы долларов в технологию Infinity Flex Super AMOLED, компания Samsung, конечно же, заинтересована в её выходе на рынок и успешном внедрении в различные устройства. Патент на складной планшет Galaxy Tab, который похож на большой Galaxy Fold – тому доказательство.

Технологии складных дисплеев ещё предстоит зарекомендовать себя, но сомнений в её удобстве и привлекательности не возникает. Galaxy Fold воплотил в реальность мечту о компактном гибриде смартфона-планшета, но у Samsung, как и ожидалось, на эту технологию гораздо большие планы. Несмотря на дороговизну вопроса, корейский гигант не поскупился вложить сотни миллионов долларов в разработку данной технологии и теперь планирует расширять линейку своей продукции с гибкими экранами.

Мы уже знаем, что на ближайшее будущее запланирован анонс раскладушки Galaxy, похожей на только что выпущенный смартфон Motorola Razr, но похоже, что кроме этого в разработке у компании есть ещё одно устройство – Galaxy Tab. Команда Letsgodigital обнаружила патент Samsung на складной планшет и визуализировала его, как всегда, в лучшем виде. Несмотря на то, что Galaxy Fold является отличным компромиссом между смартфоном и планшетом, он, безусловно, не сможет конкурировать с более крупными 10–12-дюймовыми планшетами в вопросе производительности.

Samsung Galaxy Tab Fold, как его можно было бы назвать, очень похож на увеличенную версию Galaxy Fold, за исключением того, что у него нет дополнительного внешнего дисплея. Основное преимущество складного планшета большего размера заключается в том, что он может использоваться как ноутбук, если согнуть экран под прямым углом и на половину дисплея вывести клавиатуру для набора текста. А если захочется посмотреть контент, то можно будет разложить экран на 100% и получить ещё большую площадь.

Galaxy Tab, на первый взгляд, несколько проигрывает Galaxy Fold в вопросе мобильности, но похоже, что у концепта есть потенциал. Расскажите нам в комментариях, что думаете вы – хотели бы вы, испытать такую новинку от Samsung на практике и почему?