Notebookcheck

А вы заинтересованы в Samsung Galaxy Tab Fold?

Рендер Samsung Galaxy Tab Fold. (Источник: Letsgodigital)
Рендер Samsung Galaxy Tab Fold. (Источник: Letsgodigital)
Инвестировав миллионы долларов в технологию Infinity Flex Super AMOLED, компания Samsung, конечно же, заинтересована в её выходе на рынок и успешном внедрении в различные устройства. Патент на складной планшет Galaxy Tab, который похож на большой Galaxy Fold – тому доказательство.
Sanjiv Sathiah | 27/11/2019
Android ARM Galaxy Note Galaxy S сенсорный планшеты

Технологии складных дисплеев ещё предстоит зарекомендовать себя, но сомнений в её удобстве и привлекательности не возникает. Galaxy Fold воплотил в реальность мечту о компактном гибриде смартфона-планшета, но у Samsung, как и ожидалось, на эту технологию гораздо большие планы. Несмотря на дороговизну вопроса, корейский гигант не поскупился вложить сотни миллионов долларов в разработку данной технологии и теперь планирует расширять линейку своей продукции с гибкими экранами.

Мы уже знаем, что на ближайшее будущее запланирован анонс раскладушки Galaxy, похожей на только что выпущенный смартфон Motorola Razr, но похоже, что кроме этого в разработке у компании есть ещё одно устройство – Galaxy Tab. Команда Letsgodigital обнаружила патент Samsung на складной планшет и визуализировала его, как всегда, в лучшем виде. Несмотря на то, что Galaxy Fold является отличным компромиссом между смартфоном и планшетом, он, безусловно, не сможет конкурировать с более крупными 10–12-дюймовыми планшетами в вопросе производительности.

Samsung Galaxy Tab Fold, как его можно было бы назвать, очень похож на увеличенную версию Galaxy Fold, за исключением того, что у него нет дополнительного внешнего дисплея. Основное преимущество складного планшета большего размера заключается в том, что он может использоваться как ноутбук, если согнуть экран под прямым углом и на половину дисплея вывести клавиатуру для набора текста. А если захочется посмотреть контент, то можно будет разложить экран на 100% и получить ещё большую площадь.

Galaxy Tab, на первый взгляд, несколько проигрывает Galaxy Fold в вопросе мобильности, но похоже, что у концепта есть потенциал. Расскажите нам в комментариях, что думаете вы – хотели бы вы, испытать такую новинку от Samsung на практике и почему?

(Источник: Letsgodigital)
(Источник: Letsgodigital)

Ещё по теме

Ожидается, что Samsung Galaxy S11+ будет оснащен экраном Dynamic AMOLED. (Источник: CashKaro/@ OnLeaks)
Дилемма с рендерами Samsung Galaxy S11+: правда или ложь? 27/11/2019
У Galaxy A50 появились проблемы в работе сканера отпечатка пальца (Источник: Mashable)
Последнее обновление нарушило работу сканера отпечатка пальца Galaxy A50 16/11/2019
Galaxy A70s. (Источник: NDTV)
Последнее обновление добавило в Samsung Galaxy A70s «Подключение к Windows» 12/11/2019
Недавно анонсированный процессор Exynos 990 оснащён кастомными ядрами ARM Mongoose 5. (Источник: Samsung)
Подтверждено: Samsung больше не будет производить собственные ядра для процессоров 04/11/2019
Samsung уже готовит ноутбуки с QLED-экранами: Galaxy Book Ion и Flex NT930X (Источник: Samsung)
Берегись, OLED: Samsung запустит ноутбуки Galaxy Book Ion и Galaxy Book Flex NT930X с QLED-панелями в 2020 году 30/10/2019
'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2019 11 > А вы заинтересованы в Samsung Galaxy Tab Fold?
Sanjiv Sathiah, 2019-11-27 (Update: 2019-11-27)

 