Подтверждено: Samsung больше не будет производить собственные ядра для процессоров

После слухов по закрытию исследовательского центра Samsung (SARC) в Остине наконец-то появилась официальная информация, подтверждающая их. Таким образом, однокристальная система Samsung Exynos 990 может стать последним или одним из последних чипов компании, оснащённых ядрами Mongoose ARM.

Одна из областей, в которой Apple продолжает лидировать – это собственные процессоры серии A, которые Samsung попыталась превзойти, создав свой исследовательский центр в Остине, США (Samsung Austin Research Center или SARC). Это произошло в 2010 году, когда Samsung находилась на пике. Подразделение SARC занялось разработкой собственных ядер под названием «Mongoose» на основе ARM. В каждом новом поколении они оптимизировались для повышения эффективности и производительности.

Тем не менее месяц назад появились слухи о закрытии SARC, которые Samsung официально подтвердила только сейчас, обратившись к властям с письмом-предупреждением о грядущем расформировании центра и увольнении большего количества сотрудников. В данном случае речь идет о 290 работниках, включая членов команды, которые только едва успели увидеть новейшее ядро ​​Mongoose 5 в только что анонсированном Exynos 990.

Поскольку мобильное подразделение Samsung вынуждено конкурировать с более дешёвой китайской продукцией, неудивительно, что компания пришла к выводу о неоправданности временных, денежных и прочих затрат на создание собственных ядер (по сути дела, Samsung поступила так же, как Sony и другие японские производители). Это не означает, что процессоры Exynos исчезнут совсем; просто в будущем в них будут использованы стандартные чипы ARM без кастомизированных ядер Mongoose.