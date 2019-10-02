Samsung расформировала команду разработчиков процессоров и планирует перейти на архитектуру ARM в будущих Exynos

Хотя это пока что не официальная информация, Samsung распустила всю команду, которая работала в научно-исследовательском центре в Остине (США) над разработкой архитектуры и дизайна как часть подразделения System LSI. Поэтому чипы Exynos со следующего поколения, скорее всего, будут разработаны компанией ARM.

Ещё в 2010 году Samsung основала центр исследований и разработок в Остине (США), который получил название «SARC» и занимался «разработкой высокопроизводительных процессоров с низким энергопотреблением, IP-блоков и контроллеров когерентности памяти для своей архитектуры», работая на подразделение System LSI. Два года назад компания также открыла лабораторию «Advanced Computing Lab и GPU IP» (судя по названию занимается проектированием графических процессоров). А теперь, похоже, что SARC закрывается, и Samsung переходит на архитектуру, разработанную ARM.

В конце августа известный инсайдер Iceiverse писал о том, что процессору Exynos требуется новая архитектура, и что Samsung следует расформировать свою группу по разработке архитектуры процессоров, работающую в Остине. Ранее на этой неделе он объявил, что «похоже, это осуществилось» и «Samsung распустила всю команду по разработке процессоров из Остина, а сама переходит на архитектуру ARM».

Хотя вышесказанное является хорошей новостью для всех, кто не доволен своими смартфонами на базе Exynos или не любит Samsung в целом, для членов расформированной команды разработчиков – это едва ли хорошее известие.

В целом, это интригующая новость, которая всё ещё ждёт своего официального подтверждения от Samsung, поэтому мы будем держать руку на пульсе. Как обычно, не стесняйтесь оставлять свои мысли в разделе комментариев ниже. Как бы вы улучшили чипы Exynos и команду, отвечающую за разработку их архитектуры, если бы вы были главой Samsung?