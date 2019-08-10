Samsung Galaxy M10S на базе Exynos 7885 попал на Geekbench

Уже не менее четырёх различных смартфонов Samsung используют процессор Exynos 7885, но похоже, что, в этот список добавится по крайней мере ещё один: Galaxy M10S. Недавно это устройство появилось на Geekbench с 3 ГБ ОЗУ и ОС Android 9.0 Pie. К сожалению, официальная дата запуска этого телефона пока неизвестна как и большинство его характеристик.

Чипсет Exynos 7885 уже встречался нам на следующих смартфонах: Galaxy A7 (2018), Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+ (2018) и Galaxy J7 Duo (2018). А судя по многочисленным записям в Geekbench, следующим носителем этого процессора станет устройство под номером SM-107F, которое, согласно Droid Shout, на рынке будет позиционироваться как Galaxy M10S.

Хотя в Geekbench протестировано не менее пяти Samsung SM-M107F, все они имеют одинаковые технические характеристики: процессор Exynos 7885, 3 ГБ ОЗУ и программное обеспечение на базе Android 9.0 Pie. Результаты не являются выдающимися, так как они не превышают 1222 баллов в одноядерном и 3324 баллов многоядерном тестах.

К сожалению, о других ключевых характеристиках этого телефона пока нет информации, поэтому мы ничего не можем сказать о его аккумуляторе или камерах. Однако, мы имеем дело с процессором Exynos 7885 и 3 ГБ оперативной памяти, то речь идёт явно не о флагмане.

Возможно, сейчас Samsung стоило бы сосредоточить всё внимание на своих флагманах и сократить до минимума разработку устройств среднего и бюджетного класса? Компания предлагает слишком много смартфонов базового уровня, которые просто не могут конкурировать с китайскими предложениями. Если вы один из тех, кто использует смартфоны Samsung бюджетного или среднего уровня, расскажите в комментариях, задумывались ли вы о замене существующего устройства и почему.