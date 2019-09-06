Новые сюрпризы от Samsung: вместо ежемесячных патчей безопасности для Galaxy A90 5G введены ежеквартальные обновления

Несмотря на то, что Galaxy A90 5G стоит совсем не дёшево – это первый не флагманский телефон Samsung с поддержкой самого нового стандарта мобильной связи (наличие которого зависит от региона). К сожалению, хотя он и стоит дороже, чем большинство 4G-флагманов, представленных в настоящее время на рынке, Galaxy A90 5G будет получать обновление безопасности лишь раз в три месяца.

Samsung Galaxy A90 5G с ценником более $800 едва ли назовёшь дешёвым. Тем не менее, это первый нефлагманский смартфон Samsung, поддерживающий 5G-соединение. Однако, к сожалению, премиальный ценник не гарантирует первоклассное обслуживание в области программного обеспечения.

Samsung официально представила Galaxy A90 5G несколько недель назад, а в настоящее время демонстрирует его на проходящей в Берлине выставке IFA 2019. Этот телефон доступен с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 855. Подключение к 5G-сетям осуществляется с помощью модема Snapdragon x50, а для фотографирования используется тройная камера.

И хотя цена флагманского уровня, превышающая $800, подразумевает по крайней мере ежемесячные обновления безопасности, Samsung решила перевести это устройство на ежеквартальный график обновлений. Смартфон Samsung Galaxy A90 5G уже продаётся в Южной Корее, а на некоторых европейских рынках должен появиться в следующем месяце.

Купили бы вы такой дорогой телефон, зная, что будете получать только ежеквартальные обновления безопасности? Если нет, то какое устройство вы бы предпочли приобрести за ту же цену? Не стесняйтесь, дайте нам знать, что вы думаете в разделе комментариев.