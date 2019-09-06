Как и ожидалось, LG официально представила свой последний флагманский смартфон на берлинской выставке IFA 2019. Новый LG G8X ThinQ получил изящный аксессуар – чехол со вторым идентичным экраном внутри, а также небольшим 2,1-дюймовый монохромным дисплеем для уведомлений на внешней стороне.

В то время как конкурент LG объявил о повторном запуске Galaxy Fold с гибкой OLED-панелью, компания готова предложить несколько более традиционный подход расширению экранного пространства в смартфонах. Новый G8X ThinQ следует по стопам V50 ThinQ 5G, выпущенного ранее в этом году, и оснащён дополнительным экраном, размещённом в чехле телефона. На этот раз, однако, второй экран зеркально отражает основной дисплей устройства. Более того, на внешней стороне чехла имеется ещё один 2,1-дюймовый монохромный OLED-дисплей, который показывает время и уведомления, когда основной экран скрыт.

Оба дисплея G8X ThinQ (при условии наличия второго) имеют размеры 6,4 дюйма, соотношение 19,5:9, матрицу OLED FullVision, разрешение Full HD+, 2340x1080 пикселей (с плотностью 403 пикселя на дюйм) и поддержку HDR10. Оба также имеют каплевидный вырез. Устройство работает на базе Qualcomm Snapdragon 855 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, есть возможность расширения хранилища до 2 ТБ с помощью карты microSD. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку с помощью технологии Quick Charge 3.0 от компании Qualcomm.

Основная 12-МП камера имеет диафрагму F1/8 с высокоскоростным затвором для уменьшения размытия изображения. Второй датчик - широкоугольный (136 градусов) на 13 МП. В отличие от большинства своих конкурентов (и, вопреки своим же новаторским тройным камерам) третий датчик отсутствует. Однако, как и во всех последних флагманских смартфонах LG, звук остается в центре внимания, его обеспечивает 32-разрядный четырехканальный ЦАП, отладкой которого занималась известная аудиокомпания Meridian. Также в смартфоне присутствует объёмный звук Dolby DTS:X 3D. G8X ThinQ защищён по стандарту IP68 от проникновения воды и пыли, а также поддерживает беспроводные подключения через 4G LTE и Wi-Fi 5 (ac). LG пока не раскрывает цену, сроки выхода и доступность устройства в различных регионах