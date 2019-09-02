OPPO A9 (2020) предстал во всей красе благодаря очередной утечке

По слухам, OPPO готовится выпустить обновлённую версию своего смартфона A9, которая включает в себя Snapdragon 665, четыре камеры, всего одну конфигурацию на 8ГБ/128ГБ, а также достаточно внушительный аккумулятор на 5000 мАч.

A9 - это смартфон, который компания OPPO выпустила ещё в начале этого года. Для этого устройства уже готовится преемник с тем же именем, который станет одним из первых смартфонов с приставкой «2020». Технический блог IndiaShopps опубликовал полную таблицу характеристик новинки, среди которых: 48-МП сенсор и более новый процессор Snapdragon среднего класса – нововведения, которые определенно установят планку для устройств A-серии в ближайшем будущем.

Кроме того, новый OPPO представляет собой телефон с четырьмя камерами, несмотря на тот факт, что у его предшественника было только 2 сенсора в основной камере. В новой же модели помимо главного 48-МП датчика есть конфигурация 8-МП + 2-МП + 2-МП датчиков. Дисплей составит 6,5 дюймов, хотя его разрешение и тип панели – как раз те немногие детали, которые были упущены в новой утечке.

Тем не менее, появились сведения о новом аккумуляторе OPPO A9 (2020), ёмкость которого составляет 5000 мАч. Смартфон будет доступен в Морском зелёном (Marine Green) или Космическом фиолетовом (Space Purple) цветах. Похоже, что телефоны среднего класса становятся всё более солидными. С другой стороны, и в A9 (2020) не обошлось без компромиссов.

Новые рендеры демонстрируют старомодный сканер отпечатка пальца на задней стороне устройства, что, безусловно, удешевило производство. Кроме того, предполагаемая ОС телефона – это ColorOS 6.1, так что шансы на Android 10 в новом OPPO A9 невелики.