AMD Ryzen Threadripper Zen 2 показал частоту 4,17 ГГц на Geekbench, превзойдя Threadripper 2950X, Ryzen 9 3900X и Intel Core i9-9900K

Новый 32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper Zen 2 опять появился на Geekbench, вслед за первой утечкой, обнаруженной @momomo_us в начале этого месяца. Чип выглядит как облегчённая версия той, которая почти достигла 100 000 в Geekbench, но устройство всё ещё может достигать почти 4,2 ГГц, что позволяет ему обогнать существующие процессоры в многоядерной гонке.

AMD планирует значительно улучшить производительность многоядерных процессоров, выпустив серию Ryzen Threadripper на базе Zen 2, один из 32-ядерных чипов которой недавно набрал почти 100 000 баллов в Geekbench. В характеристиках процессора значилась тактовая частота 3,6 ГГц, однако новая утечка с того же бенчмарка показала, на что в действительности способен Threadripper. Новый результат, обнаруженный @momomo_us, показывает уже частоту 4,17 ГГц (для 32-ядерный чипа) и это лишь малая часть того, что может показать серия Threadripper 2xxx.

На данном этапе неясно, является ли 32-ядерный процессор, обозначенный как AMD 100-000000011-11 или AMD Sharkstooth, тем же устройством, с которым мы столкнулись ранее в этом месяце, или это разные образцы. В Geekbench указано, что новая версия процессора имеет базовую тактовую частоту 2,2 ГГц, что значительно меньше показателя (3,6 ГГц) первой модели AMD Sharkstooth и на 1,3 ГГц меньше, чем у Threadripper 2950X. Пока что рано делать какие-либо выводы, так как это устройство, вероятно, является очередным инженерным образцом одного и того же процессора, который тестируется на разных тактовых частотах, что, в конечном счёте, может закончится производством двух разных вариантов.

Кроме того, новый AMD Sharkstooth был протестирован в Windows с 32 ГБ ОЗУ, в то время как предыдущие образцы Sharkstooth проверялись через Linux с 128 ГБ ОЗУ. Следовательно, новый результат теста некорректно сравнивать с показателями, полученными ранее в этом месяце. Тем не менее, 32-ядерный Zen 2 Threadripper всё-таки набрал 68 576 баллов в многоядерном тесте, что почти в два раза больше, чем у Threadripper 2950X и на 55% превосходит Ryzen 9 3900X. Правда, сравнение 12 и 16-ядерных чипов с 32-ядерным, очевидно, тоже не совсем справедливое, однако именно Ryzen 9 3900X и Threadripper 2950X в настоящее время возглавляют рейтинг в Geekbench.

Тем не менее, легко подсчитать, что в многоядерных задачах производительность Zen 2 Threadripper составляет 2143 баллов на ядро. При этом у Core i9-9900K этот показатель удваивается (около 4290 баллов), да и у Ryzen 9 3900X он больше на 40% (примерно 3800 баллов). Опять же, это инженерный образец, поэтому вполне возможно, что, в итоге, процессоры Threadripper 3-го поколения будут иметь более высокую производительность каждого из ядер ​​в многоядерных задачах.