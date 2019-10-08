AMD раскрывает подробности об архитектурах будущих серверных процессоров EPYC: Zen 3 "Milan" и Zen 4 "Genoa"

AMD недавно представила свои планы касательно серверных процессоров EPYC Zen 3 («Milan») и Zen 4 («Genoa»). Они станут серьёзными соперниками для корпоративных продуктов Intel. В то время как Milan больше похож на нынешнюю, но усовершенствованную архитектуру Rome, в Genoa может появиться поддержка оперативной памяти DDR5 и PCIe 5.0.

AMD всерьёз взялась за серверный сегмент. Выпуск серверных процессоров EPYC на базе Zen 2 (под кодовым названием Rome) стал серьёзным ударом по корпоративному сегменту Intel, поскольку чипы AMD зарекомендовали себя как конкурентоспособная (т.е. лучшая) альтернатива действующим продуктам Intel. И не похоже, чтобы AMD на этом останавливалась. Серверные процессоры на Zen 3 и Zen 4 будут выпущены в течение следующих нескольких лет; похоже, что эти новинки предназначены для того, чтобы отнять долю рынка у Intel.

AMD продемонстрировала свою план-карту для EPYC на конференции Консультативного совета «HPC-AI» в минувшие выходные, раскрыв некоторые подробности о процессорах EPYC Zen 3 («Milan») и Zen 4 («Genoa»). Milan выйдет на рынок где-то в 2020 году и будет чем-то вроде усовершенствованной архитектуры Rome. В ней сохранятся многие из свойств Rome, но Milan будет изготовлена по новому 7-нм+ техпроцессу, что должно повысить производительность и улучшить энергоэффективность. Milan сохранит тот же максимум (64 ядра), что и Rome, и будет совместима с процессорным разъёмом SP3. Несколько разочаровывает то, что процессоры Milan будут иметь только два потока на ядро, хотя ранние слухи говорили о четырёх потоках на ядро.

Пожалуй, самое интересное – это структура кэша. В Rome имеется два блока с четырьмя ядрами (называемые Compute Complex, или CCX) и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня в каждом, а Milan объединит восемь ядер каждой группы вместе, получив 32 (или более) МБ общей кэш-памяти третьего уровня.

После этого, в 2021 году, появятся процессоры Zen 4 EPYC, получившие название Genoa. Они будут уже на новом сокете SP5 и с множеством новых функций. Главной среди них может стать поддержка оперативной памяти DDR5 и PCIe 5.0. AMD всё ещё находится в фазе «уточнения» характеристик Genoa, так что многое пока не определено точно. Уже распространяются слухи о том, что Genoa будет произведена по 5-нм или 6-нм техпроцессу, но на данный момент – это всего лишь непроверенная гипотеза.

Линейка EPYC изменила правила игры на корпоративном рынке. Intel долгое время доминировала среди всех компаний, пока не появилась AMD с Zen. Похоже, что следующие два года AMD не даст никому расслабиться, хотя Intel наверняка защитит свои позиции и противопоставит ей нечто впечатляющее. За конкуренцией в сегменте серверных процессоров никогда не было так интересно наблюдать, как сейчас.