Acer получила награды на конкурсе Good Design 2019 за ноутбуки ConceptD

Модели Acer ConceptD 7 и 9 завоевали награды на конкурсе Good Design в этом году. Неудивительно, ведь речь идёт об инновационном форм-факторе, ориентированном на создателей контента. Acer также выиграла награды за ноутбуки Swift 7 и TravelMate P6.

Acer выпустила свою уникальную серию ноутбуков ConceptD в начале этого года. Она нацелена на создателей контента, поскольку само устройство напоминает холст для написания виртуальных картин. Новый форм-фактор в лице ConceptD 7 и 9 был отмечен наградами одного из крупнейших международных конкурсов промышленного дизайна Good Design.

Такое признание наверняка оправдывает усилия компании, затраченные на разработку и маркетинг первой линейки ConceptD, главной особенностью которой является шарнир Ezel Aero. Он позволяет экранам этих ноутбуков поворачиваться, выдвигаться или ложиться на клавиатуру дисплеем вверх. Алюминиевые CNC-компоненты специально разрабатывались для этих целей.

Однако это ещё не всё: на церемонии вручения премий Good Design Awards 2019 были отмечены и другие устройства Acer. Swift 7 и TravelMate P6 также получили награды. Эти лёгкие ноутбуки предназначены для тех, кто путешествует, работает или делает и то, и другое одновременно.